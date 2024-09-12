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13 сентября, 2024
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«Bakcell» — официальный спонсор «Формула 1 Гран-при Азербайджан 2024»

Самый скоростной мобильный оператор в Азербайджане «Bakcell» стал спонсором “Формула 1 Гран-при Азербайджана 2024″, которое пройдет с 13 по 15 сентября. В связи с этим, между «Bakcell» и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» было подписано соглашение о спонсорстве мероприятия.

В рамках сотрудничества, трибуна Гран-при «Азнефть» была названа «Bakcell». В зоне развлечений, расположенной в секторе трибун, болельщики получат возможность протестировать сверхскоростную сеть компании «Bakcell», а также поучаствовать в различных играх и развлекательных мероприятиях. Кроме того, во время соревнований компания представит зрителям свои инновационные продукты и услуги в развлекательной зоне, расположенной рядом с трибуной «Bakcell».

Отметим, что «Bakcell» уже третий год является официальным спонсором мероприятия на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

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