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8 августа, 2024
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Xiaomi выпустила детский планшет для рисования за $20

Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила детскую версию планшета для рисования Mijia 13.5 LCD Drawing Tablet. Устройство максимально простое в использовании и заменяет собой кучу бумажных листов, которые могли бы понадобиться ребенку для творческих занятий.

Xiaomi

Планшет оснащен LCD-экраном на 13,5 дюймов и работает от батарейки типа «таблетка» CR2025. Ее должно хватить на год использования при ежедневном стирании экрана по 100 раз, в отдельной подзарядке планшет не нуждается. Сам экран «очищается» посредством нажатия соответствующей кнопки.

Xiaomi Mijia 13.5 LCD Drawing Tablet уже поступил в продажу на некоторых маркетплейсах по цене $20.

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