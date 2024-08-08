Xiaomi выпустила детский планшет для рисования за $20

Компания Xiaomi выпустила детскую версию планшета для рисования Mijia 13.5 LCD Drawing Tablet. Устройство максимально простое в использовании и заменяет собой кучу бумажных листов, которые могли бы понадобиться ребенку для творческих занятий.

Планшет оснащен LCD-экраном на 13,5 дюймов и работает от батарейки типа «таблетка» CR2025. Ее должно хватить на год использования при ежедневном стирании экрана по 100 раз, в отдельной подзарядке планшет не нуждается. Сам экран «очищается» посредством нажатия соответствующей кнопки.

Xiaomi Mijia 13.5 LCD Drawing Tablet уже поступил в продажу на некоторых маркетплейсах по цене $20.