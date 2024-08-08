Ozon начал продажи в Азербайджане

Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи для жителей Азербайджана. — Это шестая страна СНГ, где компания развивает свой бизнес, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 30 млн. товаров различных категорий — от электроники до товаров для красоты и здоровья. Выдавать заказы будут партнеры маркетплейса в своих пунктах выдачи.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ассортимент товаров, доступных к заказу в Азербайджане, будет расширен более чем в 10 раз. Кроме того, Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру — складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе.

В дальнейшем компания также планирует привлечь к продажам на платформе местных предпринимателей и запустить поток товаров из Азербайджана в Россию и другие страны СНГ.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года. Директор по операциям и развитию в СНГ Алексей Сапон отметил, что Азербайджан входит в число наиболее динамично развивающихся стран по темпам роста электронной торговли.