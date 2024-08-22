Второй пациент с чипом Neuralink уже играет в Counter-Strike 2 силой мысли

В начале августа компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела вторую имплантацию чипа в мозг человека. Операция успешно прошла в Неврологическом институте Барроу. Теперь стало известно, что пациент под именем Алекс, уже на второй день после операции, смог играть в Counter-Strike 2 силой мысли.

Ставший парализованным после травмы спинного мозга Алекс и раньше играл в Counter-Strike 2 с помощью управляемого ртом контроллера QuadStick, но при этом он не мог перемещаться и наводить оружие на цель одновременно, как обычный игрок Counter-Strike. Но теперь, благодаря импланту в сочетании с контролером, это стало возможным.

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«Просто бегать (в процессе игры) так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо… Я могу думать, куда смотреть, и он (персонаж игры) смотрит туда, куда я хочу. Это безумие», — сообщил Алекс в блоге Neuralink.

Ему потребовалось менее 5 минут, чтобы начать управлять курсором силой мысли. Несколько часов спустя он смог превзойти максимальную скорость и точность, которых он достигал с любой другой вспомогательной технологией в задаче Neuralink Webgrid.

До травмы спинного мозга Алекс работал автомехаником, ремонтируя и работая с различными типами транспортных средств и крупной техникой. С тех пор он хотел научиться проектировать 3D-объекты с помощью CAD-приложения. Теперь Neuralink работает с Алексом над дальнейшим повышением его производительности с помощью чипа, сопоставляя предполагаемые движения с различными типами щелчков мыши (левый, правый, средний), что расширит количество доступных ему элементов управления и позволит ему быстро переключаться между различными режимами в программном обеспечении САПР (масштабирование, прокрутка, панорамирование, щелчок и перетаскивание).

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Кроме того, компания сообщила, что планирует дать возможность Link (мозговому чипу) взаимодействовать с физическим миром, что позволит пользователям самостоятельно питаться и передвигаться более независимо, управляя роботизированной рукой или своей инвалидной коляской.