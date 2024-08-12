В YouTube Music появилась функция «Личное радио»

В YouTube Music стала доступна новая функция «Личное радио». Еще в апреле 2023 года в сервисе появились профили, которые можно сделать публичными или напротив, оставить закрытыми. Теперь на страничку профиля добавится «Личное радио» пользователя.

«Личным радио» можно поделиться с другими пользователями с помощью ссылки и добавить в библиотеку, как и любой другой плейлист. Основываясь на свежей статистике прослушивания, плейлист «Личного радио» будет обновляться ежедневно.

Новая функция внедряется поэтапно, активировать ее можно в настройках канала.