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13 августа, 2024
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В YouTube Music появилась функция «Личное радио»

YouTube Music

В YouTube Music стала доступна новая функция «Личное радио». Еще в апреле 2023 года в сервисе появились профили, которые можно сделать публичными или напротив, оставить закрытыми. Теперь на страничку профиля добавится «Личное радио» пользователя.

«Личным радио» можно поделиться с другими пользователями с помощью ссылки и добавить в библиотеку, как и любой другой плейлист. Основываясь на свежей статистике прослушивания, плейлист «Личного радио» будет обновляться ежедневно.

Новая функция внедряется поэтапно, активировать ее можно в настройках канала.

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