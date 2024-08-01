В Telegram добавили браузер с доступом к Web3, мини-магазин приложений и многое другое

В новом обновлении мессенджер Telegram получил встроенный браузер, мини-магазин приложений, возможность дарить «Звезды» и многое другое.

Браузер Telegram

Во встроенном браузере теперь можно сворачивать и разворачивать страницы из нижней панели. Это позволяет быстро переключаться между сообщениями в чатах и сайтами, статьями в режиме быстрого просмотра и мини-приложениями.

Есть поддержка просмотра децентрализованных сайтов в сети TON, что открывает свободный доступ к возможностям Web3 пользователям Telegram с мобильных приложений и десктоп-клиентов.

Мини-магазин приложений

В разделе «Поиск» появилась новая вкладка «Приложения», со списком мини-приложений, которые использует пользователь, и подборкой популярных мини-приложений, которые можно попробовать.

Разработчики теперь могут загружать демонстрационные видеозаписи и скриншоты с демонстрацией интерфейса и работы мини-приложений.

Публикация контента из мини-приложений в «историях»

Мини-приложения теперь могут создавать контент специально для публикации в виде «историй» в Telegram, например, таблицы рекордов или сгенерированные искусственным интеллектом видеозаписи.

Дарение «Звезд»

«Звезды» Telegram позволяют покупать цифровые товары в мини-приложениях или получать доступ к платному контенту в каналах. Начиная с этого обновления их можно приобрести в подарок для других пользователей, как например, подписку Telegram Premium. Мессенджер также будет предлагать сделать подобный подарок на день рождения друзей.

Вспышка при записи видеосообщений

Теперь для записи видеосообщений в темноте можно использовать вспышку для селфи-камеры. Кнопка вспышки появится в левом нижнем углу.

Виджет погоды в «историях»

В «истории» разработчики добавили анимированный виджет погоды.

Обложки «историй»

При публикации видеоистории в профиле пользователи теперь могут установить в качестве обложки любой ее кадр.