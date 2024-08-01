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1 августа, 2024
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Microsoft удалит рекламу в Skype

Skype

Компания Microsoft сообщила о предстоящем масштабном обновлении Skype. Главным нововведением обновления (8.125) станет полное удаление рекламы из приложения. Пока что обновление доступно только участникам программы предварительной оценки.

Microsoft подчеркивает, что это решение было принято с учетом многочисленных отзывов. «Наше последнее обновление удаляет всю рекламу из каналов Skype и со всей платформы Skype, обеспечивая более плавный, понятный и приятный пользовательский интерфейс», отметил Ирен Намугани (Irene Namuganyi), менеджер по продукту Skype.

При этом Microsoft не отказывается от раздела «Сегодня» с новостной лентой, но пользователи, желающие скрыть его, смогут сделать это через «Настройки» — «Внешний вид».

Среди других нововведений обновления: упрощенная авторизация в iOS-версии приложения и улучшенные ИИ-функции по созданию изображений. Обновление станет доступно всем пользователям в течение ближайших дней.

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