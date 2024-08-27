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27 августа, 2024
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Smart-часы Redmi Watch 5 Active получили большой экран и автономность до 18 дней

Redmi Watch 5 Active

Бренд Redmi представил в Индии smart-часы Redmi Watch 5 Active. Устройство оснащено большим прямоугольным 2-дюймовым дисплеем с разрешением 320 × 385 пикселей и максимальной яркостью 500 нит. На правой стороне корпуса расположена одна физическая кнопка. Часы имеют защиту от воды по стандарту IPX8 и выдерживают погружение в воду на глубину до 50 м.

Redmi Watch 5 Active обеспечивают мониторинг ЧСС, SpO2, стресса, сна и менструального цикла. Предусмотрено более 140 спортивных режимов.

Для совершения голосовых вызовов по Bluetooth есть встроенные динамик и микрофон. По словам производителя, аккумулятор на 470 мАч обеспечивает до 18 дней автономной работы. В качестве программной платформы используется HyperOS.

Smart-часы поступят в продажу в Индии 3 сентября по цене около $35. Доступные цвета корпуса: Midnight Black (черный) и Matte Silver (серебристый).

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