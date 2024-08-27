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27 августа, 2024
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Запущена Dev Encyclopedia – бесплатная энциклопедия для программистов

Dev Encyclopedia

Buzzpy, Python-разработчик, запустил Dev Encyclopedia – бесплатный онлайн-ресурс с открытым исходным кодом. Энциклопедия создана специально для разработчиков, она будет полезна как тем, кто только начинает изучать программирование, так и для опытных специалистов, которым нужно что-то вспомнить или узнать новое.

Dev Encyclopedia призвана помочь всем желающим разобраться в сложных технических терминах. Платформа предлагает четкие и лаконичные объяснения, подходящие для всех. Dev Encyclopedia разбивает каждый термин на удобные для понимания «карточки» с простыми определениями, полезными примерами и наглядными пособиями. Энциклопедия полностью бесплатная, без рекламы и подписки. Сайт создан исключительно на одном энтузиазме. Разработчик использовал HTML, CSS и JavaScript, а также приложение Apple Notes и ChatGPT.

«Главная цель — сделать технический язык понятным для всех, независимо от того, насколько велик или мал ваш опыт», — пишет создатель ресурса.

Воспользоваться энциклопедией для разработчиков можно по ссылке. Кроме того, используя репозиторий GitHub, любой пользователь Dev Encyclopedia может добавить новый термин или понятие, которого еще нет на сайте и тем самым внести свой вклад в новый ресурс для программистов.

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