Razer выпустил инновационный геймпад Wolverine V3 Pro для Xbox и ПК

Компания Razer выпустила новый геймпад под названием Wolverine V3 Pro, который позиционируется как лучший контроллер для Xbox. Это первый беспроводной геймпад для Xbox от Razer, использующий фирменную технологию HyperSpeed, благодаря которой обеспечивается высокая надежность и скорость передачи данных.

Wolverine V3 Pro получил обновленные механические кнопки, которые обеспечивают быстрое и точное срабатывание. Есть поддержка регулировки курков (в комплекте поставляются сменные накладки), а в лепестках, триггерах и дополнительных кнопках на бампере используются переключатели от лучших мышек Razer.

Стики стали более точными, а износ и проблемы с ними практически исключены из-за применения специальной технологии на основе Эффекта Холла.

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Геймпад поддерживает специальные режимы — можно установить настройки для определенных жанров и игр. Кроме того, имеется продвинутая система вибрации и подсветка Razer Chroma.

Razer Wolverine V3 Pro в комплекте с футляром для переноски стоит $199,99. Также есть версия без кейса под названием V3 Tournament Edition, которая лишена подсветки, беспроводного стика и сменных накладок. Ее цена составляет $99,99. Обе версии уже продаются на официальном сайте производителя.