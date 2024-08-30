Intel представил процессоры Xeon W-3500 и W-2500 для рабочих станций

Компания Intel представила новые серии процессоров Xeon W-3500 и Xeon W-2500 (Sapphire Rapids Refresh) для рабочих станций.

В серию Intel Xeon W-3500 входят процессоры с количеством ядер от 16 до 60 и поддержкой от 32 до 120 виртуальных потоков. В зависимости от модели они предлагают до восьми ядер больше, чем предшественники Xeon W-3400. Флагманский процессор Xeon W9-3595X, 60-ядерный и 120-поточный, обладает базовой тактовой частотой 2,0 GHz и максимальной 4,8 GHz. Чип получил 112,5 Mb кеш-памяти L3.

Процессоры серии обладают TDP от 290 до 385 Вт, предлагают до 112 линий PCIe 5.0 и до 8 линий DMI 4.0 набора микросхем для расширенных возможностей подключения. В обычных операциях многопоточная производительность процессоров Xeon W-3500 до 10% выше, чем у моделей Xeon W-3400.

Модели серии с приставкой X имеют разблокированный множитель и поддерживают дополнительный ручной разгон, а также профили разгона ОЗУ Intel XMP 3.0. Эти процессоры поддерживают установку до 4 Tb оперативной памяти.

Серия Intel Xeon W-2500 (Sapphire Rapids Refresh) предлагает от 8 до 26 вычислительных ядер с поддержкой от 16 до 52 виртуальных потоков. Флагманская модель, 26-ядерный и 52-поточный Xeon W7-2595X, обладает базовой частотой 2,8 GHz и максимальной 4,8 GHz. Чип имеет 48,75 Mb кеш-памяти L3.

Xeon W-2500 предлагают TDP от 175 до 250 Вт, поддержку до 64 линий PCIe 5.0. Модели с приставкой X, как и старшие W-3500X, предлагают поддержку дополнительного разгона. Xeon W-2500 обеспечивают увеличение до 11% многопоточной производительности по сравнению предшественниками W-2400.

Для обеих линеек заявлены поддержка оперативной памяти DDR5 со скоростью до 4800 МТ/с, а также Wi-Fi 6E. Процессоры оснащены технологией Deep Learning Boost 3-го поколения с поддержкой AVX-512 и AMX (Advanced Matrix Extensions). Также новинки имеют поддержку технологий vPro Enterprise — аппаратно-усовершенствованных функций безопасности, контроля и удаленного управления, обеспечивающих простоту их развертывания в системах корпоративного уровня.

Партнеры Intel, компании Dell, HP и Lenovo будут предлагать рабочие станции с новыми процессорами в сентябре.