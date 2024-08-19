QNAP NAS — лучшее хранилище для резервных копий Veeam

Чем сильнее бизнес зависит от информационных систем, тем большие убытки он может понести в случае потери данных, атак программ-вымогателей и простоев из-за восстановления работоспособности. Поэтому очень важно настроить регулярное резервное копирование систем и данных. QNAP NAS предлагает безопасные высокопроизводительные решения для хранения и резервного копирования, обеспечивающие уверенность в защите ваших данным. Кроме того, эти сетевые хранилища также сертифицированы Veeam Software и совместимы с новейшей версией Veeam Backup & Replication v12 — решением, предназначенным для организации репликации виртуальных машин и резервного копирования данных, а также дающим возможность восстанавливать виртуальную среду без каких-либо проблем.

QNAP NAS предлагает экономичные решения, которые превосходят конкурентов на рынке систем хранения данных в удовлетворении требований Veeam к резервному копированию во всех направлениях. Для работы с Veeam компания QNAP рекомендует модели серий TS-hx90FU, TS-hx77AFU, TS-hx88X, TS-hx87XU, TS-hx86XU и TS-hx77AXU, которые позволяют добиться исключительной производительности в рамках вашего бюджета.

В числе преимуществ этих моделей:

Высокая масштабируемость. Эти NAS представляют собой перспективные решения для хранения растущих объемов данных.

Эти NAS представляют собой перспективные решения для хранения растущих объемов данных. Выдающаяся производительность. Все рекомендуемые модели обладают мощными характеристиками и обеспечивают поддержку работы в сетях 10/25/100GbE для более быстрого резервного копирования и восстановления данных.

Все рекомендуемые модели обладают мощными характеристиками и обеспечивают поддержку работы в сетях 10/25/100GbE для более быстрого резервного копирования и восстановления данных. Высокая эффективность хранения. QuTS Hero — последняя версия операционной системы QNAP NAS на базе ZFS, которая поддерживает встроенную дедупликацию и сжатие для максимального использования хранилища.

QuTS Hero — последняя версия операционной системы QNAP NAS на базе ZFS, которая поддерживает встроенную дедупликацию и сжатие для максимального использования хранилища. Отказоустойчивость и безопасность. QNAP NAS используют RAID для резервирования и обеспечения повышенной отказоустойчивости, предлагают возможность создания мгновенных снимков, а также надежные функции кибербезопасности.

QNAP NAS используют RAID для резервирования и обеспечения повышенной отказоустойчивости, предлагают возможность создания мгновенных снимков, а также надежные функции кибербезопасности. Проста в управлении. Настройка хранилища, сети и разрешений упрощается благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.

Безопасное локальное резервное копирование объектов S3: QuObjects и Veeam

Используя решение объектного хранилища QuObjects, QNAP NAS может служить местом хранения резервных копий объектов Veeam. В QuObjects реализована функция блокировки объектов, которая обеспечивает неизменяемость данных в случае атак программ-вымогателей. Следует отметить, что QuObjects на QNAP NAS представляет собой локальное объектное хранилище, которое также идеально подходит для создания крупномасштабной среды данных или озера данных, необходимых для создания моделей искусственного интеллекта и машинного обучения. Данное решение обеспечивает безопасное хранилище с высокоскоростным доступом, а также возможностями комплексного резервного копирования и управления, помогая предприятиям упростить анализ данных. И работает QuObjects в 20 раз быстрее, чем облачные сервисы!

Надежное хранилище резервных копий виртуальных машин

В сочетании с программным обеспечением для резервного копирования Veeam одно или несколько устройств QNAP NAS можно настроить в качестве целевых объектов резервного копирования для виртуальных машин VMware vSphere или Microsoft Hyper-V, обеспечивая безопасность данных резервного копирования и надежные планы аварийного восстановления. Более подробную информацию о решении QNAP Hyper Data Protector вы можете получить по этой ссылке.

Сочетание QNAP NAS и Veeam отвечает универсальным потребностям бизнеса

QNAP NAS, полностью соответствующие требованиям Veeam к резервному копированию, помогают предприятиям создавать резервные копии важных данных и обеспечивать их безопасность и доступность, предлагая следующие возможности:

Удаленное резервное копирование и аварийное восстановление.

Высокоскоростная виртуализация.

Озера данных для анализа данных и машинного обучения искусственного интеллекта.

Среды разработки и тестирования.

Резервные копии сервера.

Резервное копирование данных для филиалов и удаленных офисов.

Несмотря на то, что на современном рынке доступны сотни решений для резервного копирования, именно QNAP NAS является прекрасным инструментом, гарантирующим защиту корпоративных данных, и надежным выбором для предприятий, использующих решения Veeam. Более подробную информации о совместных решениях в рамках партнерства QNAP и Veeam вы можете получить по этой ссылке.