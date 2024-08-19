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20 августа, 2024
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QNAP NAS — лучшее хранилище для резервных копий Veeam

Veeam

Чем сильнее бизнес зависит от информационных систем, тем большие убытки он может понести в случае потери данных, атак программ-вымогателей и простоев из-за восстановления работоспособности. Поэтому очень важно настроить регулярное резервное копирование систем и данных. QNAP NAS предлагает безопасные высокопроизводительные решения для хранения и резервного копирования, обеспечивающие уверенность в защите ваших данным. Кроме того, эти сетевые хранилища также сертифицированы Veeam Software и совместимы с новейшей версией Veeam Backup & Replication v12 — решением, предназначенным для организации репликации виртуальных машин и резервного копирования данных, а также дающим возможность восстанавливать виртуальную среду без каких-либо проблем.

QNAP NAS предлагает экономичные решения, которые превосходят конкурентов на рынке систем хранения данных в удовлетворении требований Veeam к резервному копированию во всех направлениях. Для работы с Veeam компания QNAP рекомендует модели серий TS-hx90FU, TS-hx77AFU, TS-hx88X, TS-hx87XU, TS-hx86XU и TS-hx77AXU, которые позволяют добиться исключительной производительности в рамках вашего бюджета.

В числе преимуществ этих моделей:

  • Высокая масштабируемость. Эти NAS представляют собой перспективные решения для хранения растущих объемов данных.
  • Выдающаяся производительность. Все рекомендуемые модели обладают мощными характеристиками и обеспечивают поддержку работы в сетях 10/25/100GbE для более быстрого резервного копирования и восстановления данных.
  • Высокая эффективность хранения. QuTS Hero — последняя версия операционной системы QNAP NAS на базе ZFS, которая поддерживает встроенную дедупликацию и сжатие для максимального использования хранилища.
  • Отказоустойчивость и безопасность. QNAP NAS используют RAID для резервирования и обеспечения повышенной отказоустойчивости, предлагают возможность создания мгновенных снимков, а также надежные функции кибербезопасности.
  • Проста в управлении. Настройка хранилища, сети и разрешений упрощается благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.

Безопасное локальное резервное копирование объектов S3: QuObjects и Veeam

Используя решение объектного хранилища QuObjects, QNAP NAS может служить местом хранения резервных копий объектов Veeam. В QuObjects реализована функция блокировки объектов, которая обеспечивает неизменяемость данных в случае атак программ-вымогателей. Следует отметить, что QuObjects на QNAP NAS представляет собой локальное объектное хранилище, которое также идеально подходит для создания крупномасштабной среды данных или озера данных, необходимых для создания моделей искусственного интеллекта и машинного обучения. Данное решение обеспечивает безопасное хранилище с высокоскоростным доступом, а также возможностями комплексного резервного копирования и управления, помогая предприятиям упростить анализ данных. И работает QuObjects в 20 раз быстрее, чем облачные сервисы!

Надежное хранилище резервных копий виртуальных машин

В сочетании с программным обеспечением для резервного копирования Veeam одно или несколько устройств QNAP NAS можно настроить в качестве целевых объектов резервного копирования для виртуальных машин VMware vSphere или Microsoft Hyper-V, обеспечивая безопасность данных резервного копирования и надежные планы аварийного восстановления. Более подробную информацию о решении QNAP Hyper Data Protector вы можете получить по этой ссылке.

Сочетание QNAP NAS и Veeam отвечает универсальным потребностям бизнеса

QNAP NAS, полностью соответствующие требованиям Veeam к резервному копированию, помогают предприятиям создавать резервные копии важных данных и обеспечивать их безопасность и доступность, предлагая следующие возможности:

  • Удаленное резервное копирование и аварийное восстановление.
  • Высокоскоростная виртуализация.
  • Озера данных для анализа данных и машинного обучения искусственного интеллекта.
  • Среды разработки и тестирования.
  • Резервные копии сервера.
  • Резервное копирование данных для филиалов и удаленных офисов.

Несмотря на то, что на современном рынке доступны сотни решений для резервного копирования, именно QNAP NAS является прекрасным инструментом, гарантирующим защиту корпоративных данных, и надежным выбором для предприятий, использующих решения Veeam. Более подробную информации о совместных решениях в рамках партнерства QNAP и Veeam вы можете получить по этой ссылке.

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