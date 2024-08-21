Представлены смартфоны среднего уровня iQOO Z9s и Z9s Pro

Линейка смартфонов iQOO Z9 пополнилась двумя новыми моделями: Z9s и Z9s Pro. По своим характеристикам аппараты во многом похожи друг на друга, но также имеют ряд отличий.

Оба смартфона оснащены изогнутым 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. При этом в iQOO Z9s используется панель с пиковой яркостью 1800 нит, а в Pro-версии экран более яркий — 4500 нит. В обоих случаях оптический сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Аппаратной основой базового iQOO Z9s стал процессор MediaTek Dimensity 7300, а в iQOO Z9s Pro используется Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm. Оба смартфона будут доступны в версиях с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 128 или 256 Gb.

Основная камера у смартфонов одинаковая: это 50 Мп сенсор Sony IMX882 с поддержкой оптической стабилизацией и диафрагмой объектива f/1.79. Вспомогательный модуль отличается: у базовой модели это датчик глубины на 2 Мп, у Pro-версии — широкоугольный на 8 Мп. Оба смартфона поддерживают съемку видео 4K на скорости до 60 к/секунду. Есть кольцевая вспышка Aura, служащая для мягкой и равномерной подсветки при недостатке освещения. Фронтальная камера одинаковая – она имеет разрешение 16 Мп. Камера позволяет снимать видео 1080p на скорости до 30 к/секунду.

Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 5500 мА·ч. В iQOO Z9s Pro реализована поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт, а в iQOO Z9s — 44 Вт. Есть защита по стандарту IP64. Смартфоны работают под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом Funtouch OS. Производитель обещает два года обновления ОС и три года патчей безопасности.

Цены на iQOO Z9s: 8/128 Gb — $239, 12/256 Gb — $285, на iQOO Z9s Pro за аналогичные конфигурации — $299 и $345 соответственно. Оба смартфона поступят в продажу уже в этом месяце.