Представлен одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 с 2 Gb ОЗУ за $50

В сентябре 2023 году компания Raspberry представила одноплатный компьютер Pi 5. Покупателям предлагались две модели: с 4 Gb памяти за $60 и 8 Gb за $80. Сейчас компания выпустила более дешевый вариант Raspberry Pi 5 с 2 Gb за $50.

В новой версии также используется четырехъядерный 64-разрядный процессор Broadcom BCM2712 (Cortex-A76) с тактовой частотой 2,4 GHz, но производитель удешевил его производство. Чип имеет степпинг D0 и лишен некоторых функциональных блоков, которые имелись у оригинальной модели процессора, но они оказались не нужны в новой модели из-за сократившегося объема ОЗУ. Графическая подсистема — VideoCore VII с частотой GPU 800 MHz и поддержкой OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2.

Raspberry Pi 5 с 2 Gb памяти также оборудован южным мостом RP1, отвечающим за подключение периферии. Есть одна линия PCI Express 2.0, но потребуется дополнительный модуль HAT.