Финтех-компания Revolut достигла оценки в $45 млрд. при вторичной продаже акций

Финтех-компания Revolut была оценена в $45 млрд. в результате вторичной продажи акций. Это значительное событие для компании, штаб-квартира которой находится в Лондоне, и отрасли в целом. Предыдущая оценка в 2021 году составляла $33 млрд.

Продажа акций, как ожидается, принесет сотрудникам доход в размере $500 млн. Этот шаг, направленный на обеспечение ликвидности для сотрудников, привлек группу ведущих технологических инвесторов, включая Coatue, D1 Capital Partners и существующего спонсора Tiger Global.

Вторичная продажа акций проходит на фоне высоких финансовых показателей Revolut. В июле 2024 года компания сообщила, что в 2023 году получила прибыль до налогообложения в размере 438 млн. фунтов стерлингов по сравнению с убытком в 25 млн. фунтов стерлингов в предыдущем году, а ее выручка увеличилась почти вдвое — до 1,8 млрд. фунтов стерлингов.

В конце июля 2024 года Revolut сообщила о получении долгожданной банковской лицензии в Великобритании, на утверждение которой у регуляторов ушло более трех лет. Это важное событие, поскольку лицензия Соединенного Королевства рассматривается как вотум доверия, который повысит шансы Revolut на получение банковского регулирования на других рынках, например, в США. До этого компания получила лицензии от властей Литвы и Мексики.

Финтех-компания была основана в 2015 году Николаем Сторонским и Владиславом Яценко. Сервисом компании пользуется свыше 45 млн. клиентов в 38 странах, предлагая более 50 продуктов и услуг.