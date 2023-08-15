Представлен доступный планшет Redmi Pad SE

Бренд Redmi представил на европейском рынке новый недорогой планшет с большим экраном Pad SE. Устройство оснащено 11-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1920 x 1200 пикселей с частотой обновления изображения 90 Hz. Дисплей получил яркость 400 нит, контрастность 1500:1 и сертификацию TUV Rheinland на предмет низкого уровня синего излучения.

В основе планшета лежит 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 680, дополненный 4, 6 или 8 Gb оперативной памятью и 128 Gb флеш-памятью. Предусмотрен слот для карт micro SD.

На задней панели расположена 8 Мп (f/2.0) камера с возможностью записи видео в формате 1080p. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Планшет оборудован «крупногабаритными динамиками» с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res audio, есть поддержка двухчастотного Wi-Fi и Bluetooth 5.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Применяется операционная система Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14. Вес планшета в металлическом корпусе составляет 478 гр.

Redmi Pad SE доступен в трех цветах — лавандово-фиолетовом, графитово-сером и мятно-зеленом. Цены составляют 199 евро за модель с 4 Gb памяти, 229 евро с 6 Gb памяти и 249 евро за вариант с 8 Gb памяти.

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