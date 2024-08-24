Павел Дуров задержан во Франции

Павел Дуров, основатель и глава Telegram, был задержан в аэропорту Ле Бурже (Франция) после выхода из частного джета, сообщает телеканал TF1. 39-летнего предпринимателя сопровождали телохранитель и женщина.

Поводом стал отказ Дурова в сотрудничестве с французскими силовиками в борьбе с преступлениями в мессенджере. Отсутствие модерации, а также инструменты, предлагаемые Telegram (зашифрованные сообщения, возможность регистрации с временного номера, криптовалюты внутри приложения и т. д.), делают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, преступлений против детей и прочих тяжких деяний. Французский телеканал опубликовал подробности обвинений против Дурова.

Следователи ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении) поместили Дурова под стражу. Сегодня, 25 августа, ему могут предъявить обвинения.

Известно, что в 2021 году Дуров получил французское гражданство. Как отмечает TF1, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Французские спецслужбы будут добиваться доступа к перепискам, связанными с преступными сообществами и санкционными компаниями и лицами.

Представители Дурова или Telegram не комментировали эту информацию.