Стриминговая платформа HBO Max выпустила трейлер предстоящих телевизионных релизов второй половины 2024 и 2025 годов. В ролик попал короткий тизер второго сезона сериала по мотивам The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи.



Сезон будет основан на The Last of Us, Part II. Всего будет восемь эпизодов, в истории появятся Дина (Изабела Мерсед) и Эбби (Кейтлин Дивер).

Премьера второго сезона состоится в 2025 году.