Mastercard и Ассоциация медицинского туризма сотрудничают для преобразования трансграничных платежей в сфере здравоохранения

Ассоциация медицинского туризма собирается представить комплексную комплексную платформу с возможностями оплаты Mastercard, предназначенную для повышения удобства, гибкости и доверия в секторе медицинского туризма.

В ответ на растущий спрос на облегчение доступа медицинских туристов к мировому здравоохранению, Mastercard и Ассоциация медицинского туризма (MTA) объявили об уникальном партнерстве, направленном на модернизацию всего опыта медицинского обслуживания для пациентов и поставщиков услуг по всему миру. MTA будет использовать технологию коммерческих карт Mastercard, расширяя свои услуги не только для координации лечения, но и для обеспечения быстрых и безопасных платежей с поставщиками медицинских услуг.

Эта инициатива знаменует собой революционный шаг в развитии индустрии медицинского туризма, которая традиционно полагалась на наличные и электронные переводы, что приводило к ограниченной финансовой прозрачности и сокращению возможностей оплаты для людей, ищущих лечение за рубежом. Согласно недавнему исследованию, проведенному среди пациентов, занимающихся медицинским туризмом, более половины пациентов во всем мире выразили обеспокоенность по поводу международных платежей, ссылаясь на скрытые комиссии, проблемы с обменным курсом и повышенный риск мошенничества, что подчеркивает необходимость совершенствования системы платежей.

«Будучи мировым лидером в области технологий, мы постоянно внедряем инновации, чтобы устранить болевые точки в различных отраслях и упростить перемещение денег между людьми и предприятиями», — сказал Чад Уоллес, глава глобального подразделения коммерческих решений Mastercard. «Интегрируя наши технологии, мы обеспечиваем более безопасные и быстрые платежи в больших масштабах, и это сотрудничество позволяет нам еще больше расширить преимущества карт Mastercard и изменить экосистему здравоохранения».

В скором времени пациенты смогут бронировать и оплачивать процедуры, используя предпочтительный способ оплаты, а MTA будет выполнять все остальные операции, используя технологию карт Mastercard. Как только платеж будет инициирован и подтвержден, банковский партнер MTA выпустит карту Mastercard для прямой оплаты услуг медицинского учреждения. Внедрение карт дает поставщикам медицинских услуг множество преимуществ, включая повышенную безопасность, усиленный контроль и данные о платежах в режиме реального времени для более эффективной сверки.

Для дальнейшего решения проблем, связанных с оплатой медицинских услуг, MTA разрабатывает «Better by MTA» — новую удобную платформу, интегрированную с платежными возможностями Mastercard и предназначенную для объединения медицинских и туристических услуг. Эта платформа позволит медицинским туристам управлять всеми аспектами своего путешествия — от оплаты и планирования процедур до бронирования проезда, транспорта и жилья — в рамках единой платформы. «Better by MTA» призван упростить принятие решений о поездках, оптимизировать процесс оплаты и позволить пользователям легко сравнивать варианты лечения, заменив несколько инструментов бронирования на единое комплексное решение для медицинских поездок.

«На протяжении почти двух десятилетий мы играем ключевую роль в обеспечении доступного, прозрачного и высококачественного медицинского обслуживания, связывая пациентов с глобальной сетью надежных, аккредитованных поставщиков услуг», — сказал Джонатан Эдельхайт, председатель и соучредитель Ассоциации медицинского туризма. «Создание единого интерфейса с интегрированными платежными возможностями и услугами Mastercard — важнейший шаг на пути к выполнению нашей миссии: сделать качественное медицинское обслуживание безопасным и доступным за рубежом».

Mastercard и MTA на начальном этапе внедряют эти новые платежные возможности в нескольких медицинских учреждениях по всему миру, а к концу 2024 года планируют расширить их число.

Интересные результаты исследования:

— Около 97,2 % медицинских туристов считают «доверие» важным или приоритетным фактором при принятии решения.

— 71 % респондентов подтвердили важность наличия у медицинского учреждения международно признанной аккредитации, что подчеркивает важнейшую роль таких аккредитаций в оказании влияния на доверие пациентов и принятие ими решений.

— 53,8 % респондентов выразили обеспокоенность по поводу последующего ухода после лечения. Это подчеркивает важность дальнейшего ухода за пациентом после первоначального медицинского вмешательства.

— Финансовая прозрачность и безопасность в процессе принятия решения имеют большое значение: 34,6 % респондентов обеспокоены скрытыми или дополнительными расходами, а 26,9 % — мошенничеством при международных платежах.

— Еще 28,1 % потенциальных медицинских туристов обеспокоены безопасностью платежей, а 21,3 % сообщают о больших трудностях при переводе средств.