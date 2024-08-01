Лучшие ноутбуки с искусственным интеллектом

Ноутбуки с поддержкой функций искусственного интеллекта — это то, на что сейчас обращают внимание многие творческие профессионалы. Это новое поколение компьютеров специально создано для использования возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения непосредственно на аппаратном уровне. Все это обрабатывается нейронными процессорами (NPU), которые могут выполнять триллионы операций в секунду (TOPS), что позволяет им локально запускать большие языковые модели (LLM) и генеративные задачи искусственного интеллекта, не полагаясь на облако.

Пока существует не так много конкретных инструментов, предназначенных для использования на этом типе оборудования, поэтому речь идет в основном о покупке чего-то, что будет ориентировано на будущее. Но мы, безусловно, ожидаем, что инструменты, предназначенные для творческих людей в области редактирования изображений и видео, масштабирования и создания контента, которые будут использовать возможности NPU, появятся в ближайшее время. Кроме того, эти ноутбуки, обладающие более высокой скоростью обработки данных и более длительным временем автономной работы, в целом впечатляют. Учитывая все это, давайте посмотрим, какие ноутбуки с искусственным интеллектом являются лучшими на рынке сегодня.

1. ASUS Zenbook 14 OLED

Лучший ноутбук для дизайнеров и иллюстраторов

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra i9-185H.

Графический процессор: Intel Arc Graphics.

NPU: Intel AI Boost NPU.

Дисплей: 14”, 3K (2880×1800 пикселей), OLED, 16:10, 100% охват DCI-P3, сенсорный.

Оперативная память: 32 Gb.

SSD-накопитель: 1 Тb.

Плюсы:

красивый OLED-экран,

нейронный процессор,

дешевле, чем MacBook Air.

Минусы:

графическая производительность могла бы быть лучше,

недостаточно портов.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) — легкий, но мощный ноутбук с потрясающим сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K. Он имеет прочную репутацию в качестве ноутбука с искусственным интеллектом благодаря включению в него новейших процессоров Intel Core Ultra 14-го поколения, получивших название Meteor Lake. Это поколение включает в себя NPU AI Boost, предназначенный для разгрузки задач, связанных с искусственным интеллектом, таких как генерация и редактирование изображений. Кроме того, что NPU позволяет центральному процессору поддерживать свою производительность в течение более длительного периода времени, он помогает встроенной графике Intel Arc обеспечивать улучшенную визуальную производительность. Zenbook 14 OLED может похвастаться элегантным дизайном, удобной клавиатурой и отзывчивым touch-pad. Он доступен с различными вариантами процессора, включая модели Intel Core i5, i7 и i9 в сочетании с 16 или 32 Gb оперативной памяти. А топовая конфигурация с процессором Intel Core i9-185H и 32 Gb оперативной памяти в ряде тестов превосходит даже некоторые ноутбуки с дискретным графическим процессором. Хотя выбор портов ограничен, Zenbook 14 OLED в целом предлагает отличное соотношение цены и качества за свою производительность и функционал.

2. HP OmniBook X AI PC

Лучший ноутбук для 3D-работы и редактирования видео

Технические характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 (до 3,4 GHz, 12 ядер).

Графический процессор: Qualcomm Adreno.

NPU: 40-60 TOPS.

Дисплей: 14”, 2,2K (2240×1400 пикселей), сенсорный, IPS.

Оперативная память: 16-32 Gb.

SSD-накопитель: 512 Gb, 1 Tb, 2 Тb.

Плюсы:

сверхбыстрый процессор,

просторная клавиатура,

хороший сенсорный экран.

Минусы:

ограниченное количество портов,

не OLED-дисплей.

HP OmniBook X, представленный в прошлом месяце, выглядит, как легкий ноутбук премиум-класса, предлагающий отличную производительность и длительное время автономной работы. Он имеет элегантный портативный дизайн, прочный алюминиевый корпус, а 14” сенсорный дисплей с разрешением 2240×1400 пикселей достаточно четкий и яркий. Да, он еще даже не вышел, а мы уже говорим, что это лучший ноутбук с искусственным интеллектом для видео. И причина тому в спецификациях этого устройства. Чип Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами и нейронным процессором, способным выполнять 45 триллионов операций в секунду, обещает впечатляющую многоядерную производительность и возможность запускать большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект локально на устройстве. В некоторых тестах этот процессор работает быстрее, чем чип Apple M3, что делает HP OmniBook X отличным выбором для запуска ресурсоемкого творческого программного обеспечения, такого как инструменты 3D-моделирования, анимации и редактирования видео.

3. ASUS Zenbook Duo OLED

Лучший ноутбук для работы на двух экранах одновременно

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra i9-185H.

Графический процессор: Intel Arc Graphics.

NPU: Intel AI Boost NPU.

Дисплей: 2x 14” дюймов, 2880×1800 пикселей, 120 Hz, OLED.

Оперативная память: 32 Gb.

SSD-накопитель: 2 Тb.

Плюсы:

два экрана,

мощный процессор,

большой объем для хранения данных.

Минусы:

дорогой,

использование обоих экранов быстрее разряжает аккумулятор.

Производительность процессора — не единственное, на что вам следует обращать внимание в ноутбуке. Также стоит подумать о том, как вы будете использовать устройство. Например, многие творческие профессионалы любят работать на двух экранах одновременно, поэтому вам не придется тратить много времени на открытие, закрытие и изменение размера окон. Это главное преимущество Duo, поскольку его уникальный и инновационный дизайн включает не один, а два сенсорных OLED-экрана. Главный экран здесь дополняется экраном, расположенным над клавиатурой. Когда вы выполняете такие задачи, как вырезание и вставка текста из документа Word в дизайн плаката или объединение нескольких фотографий в коллаж, это устройство с двумя экранами упростит работу. В то же время Zenbook Duo OLED обладает мощными характеристиками, включая процессор Intel Core Ultra 9, 32 Gb оперативной памяти и достаточно места для хранения данных. Качество сборки, клавиатура, трекпад и прилагаемый стилус превосходны, а результаты тестов процессора сопоставимы с процессорами настольного класса. И хотя этот ноутбук очень дорогой, мы считаем, что он того стоит, учитывая инновационный дизайн и высокую производительность.

4. HP EliteBook Ultra G1q AI PC

Лучший безопасный ноутбук

Технические характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon X Elite.

Графический процессор: Qualcomm Adreno.

NPU: Qualcomm Hexagon (45 TOPS).

Дисплей: 14”, 16:10, 2,2K.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

новейшие чипсеты,

фантастическое время автономной работы,

Windows Recall.

Минусы:

максимальная яркость

экрана 300 кд/м2.

HP EliteBook Ultra G1q представляет собой элегантный и легкий ноутбук, оснащенный мощным чипом Snapdragon X Elite от Qualcomm с 12 ядрами и нейронным процессором (NPU) производительностью 45 TOPS. Он также является частью нового поколения компьютеров Copilot+ PC, которые могут запускать такие инструменты Windows AI, как Recall. Однако отличительной особенностью этой модели являются ее расширенные функции безопасности и удаленного управления, включая платформы Windows 11 Pro, Microsoft Pluton Security и HP Wolf Pro Security. Эти функции безопасности корпоративного уровня делают его отличным выбором для творческих людей, работающих с клиентами, которые делятся конфиденциальными и секретными материалами. Даже если вас не так сильно беспокоит безопасность данных, то посмотрите на HP EliteBook Ultra G1q AI PC как на довольно фантастический ноутбук. Его корпус, на 50% изготовленный из переработанных материалов, имеет характерный темно-синий цвет и уникальную трехцветную клавиатуру. Ноутбук не только невероятно портативен, но и обещает впечатляющее время автономной работы.

5. HP Spectre x360 (2024)

Лучший ноутбук для мобильных работников

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 5-7.

Графический процессор: Intel Arc.

NPU: Intel AI Boost NPU.

Дисплей: 14”, OLED, 2880×1800 пикселей.

Оперативная память: 16-32 Gb.

SSD-накопитель: 2 Тb.

Плюсы:

красивый OLED-экран,

9 Мp web-камера,

прекрасный звук.

Минусы:

не самый мощный аккумулятор в этом списке,

не всем понравится дизайн «2-в-1».

Если вы много времени находитесь в пути и занимаетесь творческой работой, то, вероятно, оцените ноутбук «2-в-1». А если вы ищете ноутбук «2-в-1» с поддержкой искусственного интеллекта, то HP Spectre x360 14 станет лучшим выбором. Он оснащен новейшими процессорами Intel Core Ultra, позволяющими использовать такие функции искусственного интеллекта, как генерация изображений и оповещения о конфиденциальности. Его выдающейся особенностью является впечатляющая web-камера с разрешением 9 Мр, которая обеспечивает великолепное качество изображения и может автоматически удерживать вас в центре кадра при движении. Ноутбук также может похвастаться ярким 14” сенсорным OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, хотя яркость могла бы быть лучше. Компактный и легкий дизайн в сочетании с алюминиевым корпусом выглядит привлекательно в синем или черном вариантах. Благодаря интеллектуальным возможностям, превосходной web-камере, продуманному дизайну и впечатляющей производительности Spectre x360 14 представляет собой ноутбук с искусственным интеллектом, который является жизнеспособной альтернативой новейшим MacBook Pro от Apple.

6. Dell XPS 14 (2024)

Лучший ноутбук с минималистичным дизайном

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 7 155H.

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4050.

NPU: Intel AI Boost NPU.

Дисплей: 14,5”, 1920×1200 пикселей InfinityEdge без сенсорного управления (30-120 Hz) или 3200×2000 OLED InfinityEdge с сенсорным управлением.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: 512 Gb.

Плюсы:

оригинальный и привлекательный дизайн,

практически идеальный экран,

идеальный контроль температур.

Минусы:

среднее время автономной работы.

Многих творческих людей интересует не только то, как выглядит и ощущается ноутбук, но и то, что происходит под его капотом. Минималистичный Dell XPS 14 предлагает высокую производительность и великолепный дисплей в портативном корпусе премиум-класса. Его 14,5” сенсорный OLED-дисплей с разрешением до 3,2K является ярким преимуществом, обеспечивая потрясающую точность цветопередачи, контрастность, яркость до HDR500 и плавную частоту обновления до 120 Hz. Также экран получил антибликовое покрытие и устойчив к пятнам. Внутри вы найдете новые процессоры Intel Core Ultra поколения Meteor Lake со встроенным нейронным процессором (NPU) для ускорения задач искусственного интеллекта. Конфигурации могут включать графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070, что означает, что вы получите достойную игровую производительность от этого компактного устройства. Другие примечательные функции включают веб-камеру Full HD, четыре динамика с отличным звуком и программное обеспечение My Dell для настройки параметров ноутбука. В число портов входят три разъема Thunderbolt 4 USB Type-C. А если вы предпочитаете экран побольше, то есть Dell XPS 16.

7. Alienware m16 R2

Лучший ноутбук для творческих людей, играющих в игры

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 7.

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4050.

NPU: Intel AI Boost NPU.

Дисплей: 16”, 2500×1600 пикселей, 240 Hz, время отклика 3 мс.

Оперативная память: 16 Gb.

SSD-накопитель: 512 Gb.

Плюсы:

сделан для игр,

1800 шарнир,

прекрасная клавиатура.

Минусы:

не самое лучшее время автономной работы,

мало приспособлен для ежедневных задач.

Alienware m16 R2 — геймерский ноутбук, который пытается преодолеть разрыв между игровой производительностью и производительностью с помощью искусственного интеллекта. Обладая относительно сдержанной эстетикой по сравнению с типичными геймерскими ноутбуками, он оснащен новым процессором Intel Core Ultra поколения Meteor Lake, в который встроен нейронный процессор (NPU), предназначенный для ускорения задач искусственного интеллекта. В сочетании с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 40 он обеспечивает надежную игровую производительность и способен запускать большинство современных игр с частотой более 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Частота обновления 240 Hz и время отклика в 3 мс обеспечивают плавность игрового процесса. Общие показатели производительности также надежны и позволяют легко справляться с такими задачами, как просмотр web-страниц и редактирование видео. Этот ноутбук также оснащен 1800 шарниром и уникальным режимом «Stealth», позволяющим переключаться на белую подсветку клавиатуры и снижать производительность для увеличения времени автономной работы в сценариях использования, не связанных с играми. С другой стороны, время автономной работы разочаровывает.

8. ASUS ROG Zephyrus G14

Лучший ноутбук, способный конкурировать с MacBook Pro

Технические характеристики:

Процессор: AMD Ryzen R9 — 8945HS.

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4070.

NPU: интегрированный.

Дисплей: 14”, 3K, OLED, 120 Hz, время отклика 0,2 мс, поддержка G-SYNC.

Оперативная память: до 32 Gb.

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

красивый дисплей,

впечатляющая производительность,

длительное время автономной работы.

Минусы:

отсутствует полноразмерный слот для SD-карт.

Новый Asus ROG Zephyrus G14 (2024) представляет собой существенное усовершенствование по сравнению со своим предшественником. Одним из наиболее заметных улучшений является великолепный обновленный алюминиевый цельный корпус, который придает G14 элегантный и премиальный внешний вид. Ноутбук тоньше и легче, чем раньше. Но звездой шоу является потрясающий 14” OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz, временем отклика 0,2 мс и поддержкой G-Sync. Он предлагает яркие цвета, глубокий контраст и плавное движение, что делает его хорошим как для игр, так и для творческой работы. Под капотом у G14 может быть установлен процессор AMD Ryzen 9 8945HS и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070. Здесь нет отдельного NPU, но интегрированный в центральный процессор чип помогает увеличить время автономной работы и добиться впечатляющей общей производительности, что делает его сильной альтернативой Apple MacBook Pro.

Как выбрать ноутбук с искусственным интеллектом?

При выборе ноутбука с поддержкой искусственного интеллекта необходимо учитывать ряд факторов. Самое главное, обратите внимание на присутствие нейропроцессора. Также обратите внимание на оперативную память и хранилище. Отдавайте предпочтение более скоростной оперативной памяти объемом более 16 Gb и быстрому SSD-накопителю, поскольку рабочие нагрузки искусственного интеллекта требуют большого объема хранилища. Также обратите внимание на срок службы аккумулятора. Обработка задач искусственного интеллекта может быстро разряжать аккумулятор, поэтому ищите ноутбуки с батареями большой емкости.

В чем заключаются преимущества ноутбука с искусственным интеллектом?

Основные преимущества использования ноутбука с искусственным интеллектом включают повышенную безопасность, повышенную производительность, возможность обработки данных на самом устройстве и готовность к будущему. Искусственный интеллект поможет защитить ноутбук с помощью таких функций, как вход в систему по лицу, обнаружение вредоносных программ и шифрование. Он может автоматизировать повторяющиеся задачи, предоставлять интеллектуальные предложения и обеспечивать плавное голосовое управление, повышая производительность. Поскольку обработка задач искусственного интеллекта происходит локально, задержка и риски конфиденциальности и безопасности, связанные с подключением к облаку, существенно сокращаются.