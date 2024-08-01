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1 августа, 2024
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Квартальные финансовые результаты AMD превзошли ожидания аналитиков

AMD

Компания AMD опубликовала результаты второго квартала 2024 финансового года, которые превзошли как собственные прогнозы, так и прогнозы аналитиков.

Общая выручка выросла на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, до $5,835 млрд. Валовая маржа достигла 49%. Операционная прибыль составила $269 млн., рост на 1445%, а чистая прибыль увеличилась на 881%, до $265 млн.

Благодаря продажам ускорителей для ИИ и CPU Epyc, выручка подразделения Data Center выросла на 115%, до $2,8 млрд. Это направление приносит AMD уже почти половину всего дохода.

Клиентский сегмент вырос только на 9%, а игровой сильно упал, на 59%, до $648 млн. В отчете AMD отмечает, что в основном это произошло из-за снижения выручки от полузаказных товаров.

На фоне отчета акции AMD выросли на 7%, после немного упали.

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