ИИ-функции Google Photos стали доступны бесплатно всем пользователям

В апреле этого года в приложении Google Photos появились полезные функции на базе искусственного интеллекта, но они были доступны только владельцам смартфонов Pixel или подписчикам Google One. Теперь компания Google сняла эти ограничения, предоставив доступ к ИИ-функциям всем пользователям и абсолютно бесплатно.

Приложение Google Photos анализирует снимок с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и в зависимости от этого предлагает применить к нему различные инструменты:

Magic Eraser — удаление небольших объектов с фотографии;

Magic Editor — удаление или перемещение объектов, которые занимают значительную часть изображения. Также можно менять размеры объектов;

Photo Unblur — исправление смазанных фотографий с недостаточной резкостью;

Portrait Light — изменение расположения источника света на фотографии и настройка его интенсивности.

Несмотря на то, что новые функции стали доступны всем, некоторые ограничения остались. Устройство должно работать как минимум на Android 8 или iOS 15, а также должно быть от 3 Gb оперативной памяти.