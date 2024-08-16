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17 августа, 2024
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Игровой монитор Alienware AW2725QF может работать в двух режимах: 4K/180 Hz и 1080p/360 Hz

Alienware AW2725QF

Alienware, дочерняя компания Dell, выпустила 27-дюймовый игровой монитор AW2725QF с поддержкой двух режимов работы с разными разрешениями и разной частотой обновления. Кроме того, монитор получил поддержку нескольких технологий улучшения изображения, антибликовое покрытие и широкий набор портов для подключения устройств.

Alienware AW2725QF

Путем нажатия всего одной кнопки можно переключаться между разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) с частотой обновления 180 Hz и разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой 360 Hz, что позволяет использовать устройство как в более медленных RPG или стратегиях, так и динамичных шутерах.

Монитор оснащен IPS-матрицей с низким временем отклика, составляющим 0.5 мс. Показатель типичной яркости на уровне 400 нит, пиковая яркость — 600 нит в режиме HDR. Обеспечивается охват 95% цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются технологии VRR, ALLM, VESA AdaptiveSync, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision и VESA DisplayHDR 600. В набор интерфейсов входят DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 (один с поддержкой eARC) и USB-концентратор с тремя USB-A и одним USB-C, что позволяет подключать к монитору различные периферийные устройства.

Alienware AW2725QF уже поступил в продажу в Китае по цене $599,99. На других рынках продажи начнутся с 12 сентября.

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