Huawei представил 98-дюймовую модель телевизора серии Smart TV V5

Компания Huawei представила новую модель серии Smart TV V5. Телевизор диагональю 98 дюймов дополняет ранее выпущенные 75- и 85-дюймовый варианты.

Телевизор оснащен дисплеем Super MiniLED Ultra HD с разрешением 4K, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 2000 нит и охватом 95% цветового пространства DCI-P3 (ΔE < 1,5). За счет очень тонких рамок экран занимает 99% площади фронтальной панели. Аппаратная платформа включает процессор Huawei Honghu Swan 900 (8 x Cortex-A73), 6 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb. Работает телевизор под управлением операционной системы HarmonyOS 4.

В оснащение также входят разъемы HDMI 2.0, HDMI 2.1, порты USB, Ethernet, ИИ-камера с голосовым вводом и возможностями видеозвонков. Встроенная аудиосистема включает два полнодиапазонных динамика из углеродного волокна, два твитера, один ультратонкий низкочастотный динамик и два пассивных радиатора. Поддерживаются технологии объемного звучания Huawei Sound и Audio Vivid. Габариты составляют 2176,2 x 1256 x 65 мм, вес без подставки — 63 кг.

Цена новой модели в Китае составит $5168, о доступности телевизора в других регионах информации нет.