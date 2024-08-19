Защита информации с помощью GTB DLP OCR: новая эра в безопасности данных

В эпоху когда утечки данных и утечки информации становятся все более распространенным явлением, GTB DLP (Data Loss Prevention) OCR (Optical Character Recognition) становится революционным решением в области безопасности данных. Эта современная технология органично сочетает в себе точность оптического распознавания символов с надежными возможностями предотвращения потери данных, создавая мощный инструмент для современных предприятий.

GTB DLP OCR предназначен для тщательного сканирования, распознавания и извлечения текста из массива документов, изображений и PDF-файлов. Он обеспечивает исключительную точность идентификации конфиденциальной информации, независимо от языка или сложности документа. Это делает его незаменимым активом для организаций, стремящихся защитить конфиденциальные данные от несанкционированного доступа и соответствовать строгим нормативным стандартам.

Что отличает GTB DLP OCR — так это проактивный подход к защите данных

Интеграция OCR с агентом Endpoint не только идентифицирует и извлекает текст, но и постоянно отслеживает и защищает конфиденциальную информацию. Эта двойная функциональность оптимизирует рабочие процессы, снижает риск человеческих ошибок и укрепляет общую инфраструктуру безопасности организации. Между тем, в превалирующем большинстве другие поставщики DLP из высшего квадранта Gartner используют внешние серверы OCR от третьих сторон. Это приводит к удорожанию решений, а также к дополнительной загрузке серверной инфраструктуры. GTB OCR встроено в каждый компонент решения GTB и позволяет проверять OCR с точки зрения агента. Это приводит к экономии инвестиций и лучшей защите.

Преимущества для пользователя:

Сотрудники и организации знают и контролируют информацию, уходящую из организации, куда она направляется и где сохраняется. Возможность разрешить классификацию пользователей, чтобы дать им возможность влиять на то, как они генерируют данные, что повышает защиту и принятие конечными пользователями. Контроль данных во всем домене на единой центральной панели управления с помощью универсальных политик. Множество уровней контроля вместе с возможностью предупредить конечных пользователей о возможных несоответствиях — рискованные действия, защита от злонамеренных инсайдеров и человеческой ошибки. Полный сбор данных обнаруживает конфиденциальные данные, где бы они ни хранились, и обеспечивает строгую классификацию, водяные знаки и другие элементы управления. Обеспечивает полный технический контроль над тем, кто может копировать и какие данные, на какие устройства, что можно распечатать и/или поставить водяные знаки. Интеграция с рабочими процессами GRC.

Преимущества для бизнеса:

Снижение рисков штрафов и несоблюдения правил. Защита интеллектуальной собственности и корпоративных активов. Обеспечение соответствия отраслевым, нормативным и корпоративным политикам. Способность устанавливать границы и контролировать, какие типы конфиденциальной информации и куда могут передаваться. Контроль потока данных третьим лицам и между бизнес-единицами.

Для компаний, которые сталкиваются со сложностями цифровой эпохи, GTB DLP OCR представляет собой значительный скачок вперед. Это позволяет компаниям управлять своими данными с беспрецедентной точностью, обеспечивая безопасность критически важной информации при сохранении операционной эффективности. По мере того, как защита данных приобретает все большее значение, GTB DLP OCR выделяется как маяк инноваций и надежности в области безопасности данных.

Конвергенция предотвращения потери данных (DLP) и оптического распознавания символов (OCR) стала мощной защитой от утечек данных. Традиционные DLP-системы часто с трудом обнаруживают конфиденциальную информацию, встроенную в изображения, что делает их уязвимыми для кражи данных. Благодаря использованию оптического распознавания символов организации теперь могут точно идентифицировать и защищать конфиденциальные данные, скрытые в документах, фотографиях и других визуальных форматах.

Эта мощная комбинация необходима для предприятий любого размера. От небольших компаний, защищающих данные клиентов, до крупных корпораций, обрабатывающих конфиденциальную финансовую информацию, DLP с OCR обеспечивает комплексный подход к безопасности данных. Предотвращая несанкционированный доступ, использование, раскрытие, нарушение, изменение или уничтожение информации, организации могут снизить риски, защитить свою репутацию и соблюсти отраслевые правила.

GTB Technologies имеет единственный портфель решений для защиты данных (локальные, удаленные и везде, включая облако), которые могут предотвратить их потерю от вредоносных программ, «заклятых» друзей и доверенных инсайдеров путем блокировки конфиденциальных данных (структурированных или неструктурированных) независимо от типа файла, порта или канала, в режиме реального времени с безупречной точностью, тем самым обеспечивая настоящую кибербезопасность и защиту от внутренних угроз, будь то локально, вне офиса, в облаке или в качестве управляемой услуги.

Миссия GTB Technologies заключается в том, чтобы быть лидером как в области инноваций, так и в области доверия клиентов. Решения GTB по защите данных являются комплексными и предлагают основные элементы по предотвращению потери данных, включая: точность, поддержку всех протоколов и типов файлов, безопасность и масштабируемость.

В 2024 году GTB Technologies была названа лучшим поставщиком решений для предотвращения потери данных (DLP) по версии Lawyer International. Эта престижная награда подчеркивает стремление GTB Technologies к новаторским достижениям в области безопасности данных и укреплению своих позиций в качестве мирового лидера в области защиты конфиденциальной информации в различных отраслях.

Официальным дистрибьютором GTB Technologies (https://gttb.com) в Азербайджане является компания Elcore.

https://elcoregroup.az