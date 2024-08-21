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21 августа, 2024
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Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года

Civilization VII

На Gamescom 2024 разработчики студии Firaxis Games сообщили, что Sid Meier’s Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года на ПК и консолях.

Авторы также показали дебютный геймплейный трейлер и назвали игру самой амбициозной в истории серии.

«В Civilization VII ваши стратегические решения сформируют уникальную культурную линию развивающейся империи. Правьте, став одним из многих легендарных лидеров в мировой истории. Управляйте новой цивилизацией, которая представит вашу империю в каждом веке человечества», — говорится в описании игры.

Разработчики уменьшили количество эпох до трех — древности, периода открытий и современности. Также при переходе в каждую из них игроки смогут выбрать новую цивилизацию. Лидеров можно выбирать отдельно от цивилизации, а их способности можно развивать.

В разработке игры также участвовала актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в «Игре престолов» — она озвучила рассказчицу.

У игры появилась страница в Steam с возможностью оформить предзаказ. Игрокам будет доступно сразу три издания.

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