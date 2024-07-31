За IV квартал 2024 финансового года игровая выручка Microsoft увеличилась, но только благодаря Activision Blizzard

Компания Microsoft опубликовала результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, который завершился у нее 30 июня. Общая выручка за отчетный период составила $67,7 млрд., а чистая прибыль – $22 млрд., что соответствует росту на 15% и 10% соответственно относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Доход сегмента облачных решений продолжает расти, он принес Microsoft почти 45% всей выручки.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, которое включает серверные продукты и облачные службы, выросла на 19% в годовом исчислении и составила $28,5 млрд. Доход от облачных и офисных продуктов для предприятий увеличился на 12%, от Office 365 для бизнеса — на 13%. Доход от потребительского Office вырос на 3% в годовом исчислении, число подписчиков Microsoft 365 для потребителей увеличилось на 10% до 82,5 млн. Доходы от продаж OEM-лицензий Windows увеличились на 4%. На 10% выросла выручка от LinkedIn.

Выручка от устройств линейки Surface вновь снизилась — на 11%. Данный сегмент демонстрирует снижение уже семь кварталов подряд. В последний раз компания демонстрировала рост по этому направлению в первом квартале 2023 финансового года, который завершился у нее 30 сентября 2022 года. К концу четвертого квартала 2024 финансового года Microsoft запустил новый сегмент устройств Copilot Plus PC. Ноутбуки на процессорах Qualcomm поступили в продажу 18 июня, также в июне вышли Surface Pro 10 и Surface Laptop 7, но влияние их продаж на финансовые показатели компании может стать ощутимым только в новом квартале.

Что касается игрового подразделения, то в этом направлении общая выручка Xbox увеличилась на 44%, но это произошло благодаря Activision Blizzard. Без компании показатели упали бы на 4% по сравнению с прошлым годом. Доход от контента и сервисов Xbox, включая Xbox Game Pass, по итогам квартала показал годовой рост на 61%, но при этом без Activision Blizzard показатель увеличился бы только на 3%. Продажи консолей продолжают падать — снижение на 42% по сравнению с прошлым годом.

Microsoft не представил новых сведений о числе подписчиков Xbox Game Pass, но гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил, что число активных геймеров на всех платформах и устройствах превысило 500 млн. человек.