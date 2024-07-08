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9 июля, 2024
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Вышла в свет книга «Proqramçı olmaq istəyirəm»

Proqramçı olmaq istəyirəm

В Азербайджане вышла книга «Proqramçı olmaq istəyirəm» («Хочу стать программистом»), которая представляет собой исчерпывающую дорожную карту для тех, кто хочет стать программистом. Керим Таироглы, который является автором и издателем этого пособия, подробно отвечает на вопросы читателей, объясняет суть специальности программирования и ее основных направлений, а также дает рекомендации по написанию качественного кода. Книга ориентирована на студентов, изучающих соответствующие предметы, и преподавателей, молодых программистов и всех, кто интересуется программированием в целом.

Получить больше информации и оформить заказ на книгу можно по телефону +99450 202 18 54.

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