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9 июля, 2024
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ЗАО «AZAL» полностью перевело свои информационные системы в «Правительственное облако»

AZAL

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 июня 2019 года номер 718 «О мерах в области создания «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставления облачных услуг».

В рамках этой инициативы осуществляется полная или частичная миграция информационных систем и ресурсов государственных учреждений в дата-центры в Баку и Евлахе, принадлежащие ООО «AzInTelecom» Министерства цифрового развития и транспорта.

Очередным государственным учреждением, перенесшим свои информационные системы и ресурсы в «Правительственное облако», стало Закрытое акционерное общество «Azerbaijan Airlines» (ЗАО «AZAL»). В рамках этого перехода учреждение приобрело услугу виртуального сервера IaaS (Infrastructure-as-a-Service), предоставляемую ООО «AzInTelecom». Организация также использовала облачный сервис BaaS (Backup-as-a-Service) для безопасного хранения данных. Кроме того, AzInTelecom предоставило компании программное обеспечение AzDoc, позволяющее осуществлять электронный документооборот во всех структурных подразделениях. AZAL обеспечивает высокую доступность своих критически важных систем за счет полного размещения информационных систем в Бакинском дата-центре.

Следует отметить, что все структуры ЗАО «AZAL», включая Международный аэропорт Гейдар Алиев, получили указанные облачные услуги.

При миграции государственных учреждений в «Правительственное облако» сокращаются затраты на ИТ и повышается производительность информационных систем. Таким образом, достигается дальнейшее повышение безопасности информационных систем, стабильная и устойчивая ИТ-инфраструктура, качественное предоставление услуг с оперативной координацией и службой круглосуточного мониторинга.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и Южно-Кавказском регионе, имеющим международный сертификат соответствия TIER III. Кроме того, дата-центры соответствуют требованиям сертификатов ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.

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