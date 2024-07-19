DataMessageX: Абсолютное решение для защиты корпоративной электронной почты

В современном мире электронная почта остается незаменимым инструментом делового общения. Она обеспечивает быстрый обмен информацией, упрощает коммуникацию и ускоряет процессы принятия решений. Однако, наряду с преимуществами, электронная почта становится лакомой мишенью для киберпреступников. Фишинг, кража личных данных, программы-вымогатели и целенаправленные атаки — это лишь малая часть угроз, с которыми сегодня сталкиваются компании.

Традиционные меры безопасности бессильны против современных изощренных методов злоумышленников. DataMessageX предлагает комплексное и передовое решение для защиты электронной почты, которое поможет обезопасить вас от этих потенциальных угроз. DataMessageX сочетает в себе технологию следующего поколения с удобным для пользователя подходом.

Машинное обучение: ядро DataMessageX

Помимо классических мер безопасности, DataMessageX использует уникальный механизм машинного обучения для обнаружения и нейтрализации угроз электронной почты. Система обучается на каждом взаимодействии с электронными письмами, постоянно совершенствуя свою способность выявлять и обезвреживать угрозы.

Движок анализирует шаблоны общения для обнаружения аномалий, позволяя упреждающим образом выявлять потенциальные угрозы. Эта функция усиливается за счет специализированных микро-движков, настроенных на конкретную организацию, что делает обнаружение угроз более точным и эффективным. А поддержка правил YARA позволяет администраторам безопасности добавлять собственные критерии для обнаружения специфических атак, адаптируя систему к уникальным потребностям организации.

Простая установка и удобное управление

DataMessageX отличается простотой установки и управления. В отличие от сложных традиционных решений, это готовое к работе решение без каких-либо проблем интегрируется в существующие инфраструктуры и начинает функционировать за считанные минуты.

Управленческий интерфейс прост и эффективен, позволяя легко настраивать и контролировать параметры безопасности. Подробные журналы регистрации действий дают представление о транзакциях, передаче электронных писем и административных процедурах, обеспечивая оптимальную производительность и быстрое решение проблем.

«Режим мониторинга» позволяет организациям наблюдать за функциональностью системы в реальной рабочей среде без риска, выявляя и устраняя недостатки в настройках обмена сообщениями.

Непревзойденная интеграция с DMXCloud

Возможности DataMessageX значительно расширяются благодаря интеграции с DMXCloud, масштабной сетью обнаружения репутации и угроз. DMXCloud предоставляет данные об угрозах в режиме реального времени для IP-адресов, доменов, URL-адресов и вложений, значительно повышая способность DataMessageX обнаруживать и нейтрализовывать угрозы. Одним из ключевых преимуществ этой интеграции является усиленная безопасность URL-адресов. Эта функция анализирует URL-адреса, когда пользователи нажимают на ссылки в сообщениях, предоставляя дополнительный уровень защиты от вредоносных сайтов.

Объединяя различные базы данных об угрозах, DMXCloud позволяет DataMessageX предлагать более комплексную и эффективную защиту от них. DataMessageX может легко интегрироваться с песочницей для динамического анализа вредоносных программ. Решение совместимо как с существующими песочницами, так и с решением, предоставляемым DataFlowX. Это позволяет организациям максимально повысить эффективность существующих инвестиций в кибербезопасность. Функция «Очистка содержимого» платформы дополнительно снижает риск атак на основе форматов файлов, предлагая целостный подход к безопасности электронной почты.

Комплексный подход к безопасности обмена сообщениями

DataMessageX — это не просто решение для защиты электронной почты, а комплексная система обеспечения безопасности для всех платформ обмена сообщениями. Данная система защищает как электронную почту, так и инфраструктуру мгновенного обмена сообщениями, гарантируя защиту всех каналов коммуникации от киберугроз. Такой многогранный подход имеет решающее значение в современных условиях удаленной и совместной работы, где платформы обмена сообщениями столь же важны, как и электронная почта.

Платформа предлагает широкий спектр функций безопасности, включая сканирование спама и вложений, для защиты от различных угроз. DataMessageX обрабатывает содержимое, вложения, данные заголовков электронных писем и конечные точки связи отдельно, одновременно исследуя их с помощью своих скоординированных микро-движков. Этот тщательный анализ помогает обнаруживать кражу личных данных, мошенничество, фишинг, вредоносный код и проблемы с целостностью данных. DataMessageX также обеспечивает интеграцию с продуктами SIEM и SOAR. Эта интеграция позволяет организациям принимать упреждающие меры против обнаруженных угроз, объединяя различные события для формирования всесторонней стратегии защиты. Предоставляя подробные сведения и позволяя осуществлять реагирование в режиме реального времени, DataMessageX помогает организациям опережать киберугрозы.

Гарантия качества и соответствия стандартам

Разработанная компанией DataFlowX, система DataMessageX создана в соответствии с высочайшими стандартами безопасности. Она проходит строгие тестирования и стремится к получению сертификата International Common Criteria EAL. Эта приверженность стандартам гарантирует соответствие современным требованиям безопасности предприятий, обеспечивая надежную обработку конфиденциальной информации.

Будущее безопасности электронной почты

По мере того, как киберугрозы становятся все более изощренными, растет потребность в передовых решениях безопасности. DataMessageX олицетворяет будущее защиты электронной почты, предлагая комплексное, гибкое и удобное решение. Используя преимущества современного машинного обучения, простую установку и надежную интеграцию с DMXCloud, DataMessageX обеспечивает непревзойденную защиту для платформ электронной почты и обмена сообщениями. Компании могут уверенно перемещаться по цифровым просторам, зная, что их каналы связи защищены от постоянно меняющихся угроз.

DataMessageX: Варианты использования

DataMessageX предлагает широкий спектр модулей и гибкие настройки, позволяющие реализовывать любые сценарии их использования. Таким образом, вы можете не только превзойти свои ожидания, но и создать индивидуальные варианты применения. Каждый клиент пишет свою собственную историю успеха, основанную на его конкретной конфигурации, и в DataFlowX гордятся тем, что поддерживают их на этом пути.

О DataFlowX:

DataFlowX, основанная в 2014 году, является поставщиком решений кибербезопасности нового поколения.Компания специализируется на решениях с архитектурой Zero Trust (нулевого доверия), защите критически важной инфраструктуры и междоменных продуктах.

DataFlowX стремится предоставлять современные решения в сфере кибербезопасности, которые интегрируются с продуктами любых брендов во всех отраслях. Их решения следуют принципу нулевого доверия и отличаются удобными пользовательскими интерфейсами. Будьте готовы обеспечить вашей организации комплексную сквозную защиту с помощью продуктов DataFlowX: DataDiodeX, DataBrokerX, DataMessageX, DataStationX и DataSecureX!

Решение DataFlowX Zero Trust Network Gateway было удостоено премии Cybersecurity Excellence Awards 2024 в номинации Critical Infrastructure Security. А сама компания DataFlowX получила премию в номинации Best Cybersecurity Company.

Официальным дистрибьютором DataFlowX (https://www.dataflowx.com) в Азербайджане является компания Elcore.

https://elcoregroup.az