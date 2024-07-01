Bereke Bank внедрил решения Informatiсa для бизнес-аналитики в режиме реального времени

Bereke Bank, ведущий банк Казахстана, успешно внедряет передовой проект по сбору данных в режиме реального времени. Проект (Цифровой профиль клиента- Customer 360), направленный на ускорение и оптимизацию процессов сбора данных из разнообразных источников, осуществляется под руководством ключевых специалистов в области разработки – Туркина Артема, Баймахановой Гульнары и Назым Канагатовой. Данные сотрудники АО «Bereke Bank» играют ключевую роль в систематизации данных и оперативном реагировании на запросы потребителей, используя технологические решения компании Informatica.

Чтобы ускорить процесс принятия бизнес-решений за счет актуальной информации, банк в ноябре 2023 года приступил к реализации проекта по сбору данных в режиме реального времени. Реализация этого проекта позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, это централизованный сбор данных из внутренних и внешних источников, повышение их качества и доступности для бизнес-пользователей.

Cегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Сайты и страницы в социальных сетях, на которых человек проводит время, могут рассказать об интересах и предпочтениях людей. На основе данных можно разрабатывать более эффективные маркетинговые кампании, выстраивать поведенческую аналитику и внедрять новые цифровые продукты, которые смогут удовлетворить потребности и нужды клиентов. За счет того, что данные загружаются и обновляются в режиме реального времени (целевые показатели до 5 секунд), совершенствуется процесс взаимодействия с клиентами.

Назым Канагатова подчеркивает значимость скорости и качества данных в современной конкурентной среде: «В Bereke Bank мы осознаем, что качественные данные — это фундамент успешной бизнес-стратегии. Мы акцентируем внимание на развитии аналитических инструментов в режиме реального времени, что позволяет нам улучшать все аспекты взаимодействия с клиентами, от быстрого реагирования на бизнес-инциденты до разработки новых востребованных продуктов».

Команда высококлассных ИТ-специалистов Bereke Bank внедряет высокотехнологичные инструменты управления данными и качеством данных, такие как платформа Informatica CDC, что способствует росту скорости передачи и обработки данных без перегрузки ИТ-инфраструктуры.

Генеральный директор DIS Group СНГ Канат Абиров: «Актуализация данных о клиентах в режиме реального времени помогает топ-менеджменту организаций принимать правильные управленческие решения и быстро менять тактику в зависимости от текущей ситуации. Это дает возможность бизнесу уверенно сохранять лидерские позиции даже в нестабильной рыночной среде».

DIS Group СНГ – IT-компания, предлагающая инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров, таких как Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

Informatica – IT-компания со штаб-квартирой в Редвуд-Сити (США), занимается созданием интегрированных решений для управления данными, основанных на активных метаданных, AI/ML и других передовых технологиях. Обширный портфель продуктов Informatica обеспечивает комплексные возможности управления данными, включая обеспечение качества данных, управление данными и метаданными, каталогизацию данных и управление основными данными.

АО «Bereke Bank» является казахстанским банком второго уровня, 100% акций финансовой организации принадлежат Правительству РК в лице АО «НУХ «Байтерек». По состоянию на 01.04.2023 г. Bereke Bank входит в ТОП-10 банков второго уровня РК.