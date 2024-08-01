Музеи технологий, которые стоит посетить при первой же возможности

Технологии стремительно сменяют друг друга. Если 50-60 лет назад компьютерами пользовались только избранные инженеры, энтузиасты и те, чья профессия была связана с техникой, то сегодня технологии окружают нас повсюду. И многим людям интересно прикоснуться к технологиям прошлого, разобраться в их эволюции и просто предаться ностальгии. Для этого и существуют музеи технологий, в которых собраны интересные экспонаты, так или иначе повлиявшие на мир. Практически все они ориентируются на уникальность модели и влияние конкретной техники на отрасль. Например, в Лондонском музее науки хранится первый в мире смартфон IBM Simon Personal Communicator, выпущенный в 1994 году. У устройства сенсорный экран и встроенный органайзер. По телефону можно было звонить, отправлять и получать факсы и электронные письма. Помимо значимости технологии, важна ее история и редкость. Например, компьютер Sinclair QL от компании Sinclair Research не стал популярным, но после его приобретения программист Линус Торвальдс заинтересовался операционными системами и занялся системным программированием. Соответственно, Sinclair QL, хоть и косвенно, оказал влияние на развитие индустрии информационных технологий. Поэтому, если вы любитель науки, студент, стремящийся к более глубокому пониманию отрасли, или родитель, желающий привить любовь к технологиям своим детям, то обязательно постарайтесь посетить подобные музеи, экспонаты которых вас обязательно удивят.

Компьютерный музей Америки в Розуэлле

Что делать с коллекцией из более чем 300000 артефактов цифровой истории? Если вы Лонни Миммс и фанат Apple, вы поделитесь этим со всем миром в музее. Компьютерный музей Америки в Розуэлле (Нью-Мексико, США) — крупнейший компьютерный музей на восточном побережье США. Он ведет хронику истории компьютерных технологий в бесценной подборке коллекции Миммса и подаренных ему артефактов. Экспонаты музея включают в себя «Хронологическую шкалу компьютерной истории», иллюстрирующую развитие вычислительных технологий в бесчисленных артефактах, и «Дань Аполлону-11», где рассказывается о компьютерах NASA, которые отправили человека на Луну. Музей также может похвастаться выставкой суперкомпьютеров с более чем 70 экспонатами, в том числе 25 суперкомпьютерами Cray.

Музей Федерации старинных компьютеров в Уолле

Хотите ближе познакомиться с некоторыми историческими компьютерами? Тогда познакомьтесь с коллекцией Vintage Computer Federation (VCF), расположенной в Музее науки и истории InfoAge в Уолле (Нью-Джерси, США). Этот музей, курируемый среднеатлантическим отделением VCF, не только демонстрирует компьютерные артефакты, но также реставрирует и ремонтирует их. В музее также проводится ежегодный Фестиваль старинных компьютеров и действуют мастерские по ремонту. Но коллекция VCF — лишь одно из более чем 15 направлений Музея науки и истории InfoAge в Кэмп-Эвансе. Кэмп Эванс, бывшая военная база США и трансатлантическая приемная станция, сыграла большую роль в развитии электронных коммуникаций. В музее также представлены экспонаты, посвященные радиоэлектронной борьбе, радиотехнологиям, радарам и прочей военной технике.

Музей истории компьютеров в Маунтин-Вью

Если ваш интерес к информатике выходит за рамки старинных вещей и доходит до наших дней, то Музей истории компьютеров обязательно удовлетворит ваше любопытство. Расположенный в самом сердце Кремниевой долины музей исследует прошлое, настоящее и будущее компьютеров. Выставка «Революция» описывает два тысячелетия вычислений на примере более чем 1000 экспонатов, а инсталляция «Одно слово» предлагает советы лидеров долины будущим инноваторам. Кроме того, в музее есть интерактивное пространство, где посетители могут узнать, как художники используют искусственный интеллект для расширения своего творчества. Обязательно заранее ознакомьтесь с расписанием музея, чтобы увидеть демонстрации системы обработки данных IBM 1401 или PDP-1 компании Digital Equipment Corporation. А если у вас нет возможности посетить Калифорнию, то можно окунуться в историю с помощью виртуальных туров на сайте музея.

Национальный музей вычислительной техники в Блетчли-Парке

Национальный музей вычислительной техники (TNMOC), расположенный в Блетчли-Парке (Великобритания), обладает крупнейшей в мире коллекцией действующих исторических компьютеров. Музей исследует развитие вычислительных технологий от логарифмических линеек и больших систем середины XX века до персональных компьютеров и встроенного программного обеспечения. Конечно, компьютерный музей в Блетчли-Парке не был бы полным без экспоната, посвященного машине «Энигма». В музее есть действующий экземпляр, а также оперативная реконструкция бомбы Тернинга-Уэлчмана — машины, использовавшейся для взлома зашифрованных сообщений «Энигмы». Для тех из нас, кто не может приехать в Англию, TNMOC предлагает виртуальный тур и краткое описание своих экспонатов.

Международный музей шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне (округ Колумбия, США) выставил на всеобщее обозрение более 1000 экспонатов и является настоящей сокровищницей для всех, кто интересуется международным шпионажем. Музей прослеживает историю шпионажа от Древнего Рима до наших дней с помощью артефактов, фотографий, видео и интерактивных дисплеев. Обширная коллекция экспонатов музея включает в себя машину «Энигма», монгольские доспехи XIV века, письмо, написанное Матой Хари, обломки сбитого самолета-шпиона U-2, пилотируемого Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, и микроточечную камеру, использовавшуюся во время холодной войны.

Шпионский музей в Нью-Йорке

Еще один музей, посвященный шпионажу, находится в центре Манхэттена. Музей SPYSCAPE, частично представляющий собой интерактивный аттракцион, обучает посетителей шпионажу, одновременно оценивая их шпионские навыки с помощью семи основных направлений: шифрование, обман, наблюдение, хакерство, кибервойна, специальные операции и разведка. В зависимости от результатов, таких как навигация по лазерному туннелю и наблюдение за камерами видеонаблюдения, посетителям назначается одна из десяти шпионских ролей: начальник шпионажа, аналитик разведки, ловец шпионов, хакер, криптолог, куратор агента, офицер наблюдения, специалист по техническим, специальным или разведывательным операциям.

Национальный криптологический музей в Аннаполис Джанкшен

Если вы интересуетесь именно криптологией, не ищите ничего, кроме Национального криптологического музея Агентства национальной безопасности США. Изначально он был музеем, доступным только для сотрудников этого ведомства, но был открыт для публики в 1993 году. В 2022 году музей в Мэриленде (США) был вновь открыт после двухлетней реконструкции. Сосредоточив внимание на истории американской криптологии, экспозиция музея рассказывает об исторических личностях, внесших вклад в область криптографии, истории АНБ, суперкомпьютеров, криптологии в Первой и Второй мировых войнах, а также о киберзащите. В музее не только есть две машины «Энигма», с которыми посетители могут «поиграть», но также находится библиотека несекретных документов о криптографии и проводятся бесплатные экскурсии под руководством вышедших на пенсию сотрудников АНБ.

Музей Центрального разведывательного управления

Но АНБ — не единственное агентство разведывательного сообщества США, имеющее музей. У ЦРУ есть собственный музей, расположенный на территории штаб-квартиры в Лэнгли, штат Вирджиния. Однако доступ к этому музею ограничен, поэтому ЦРУ оцифровало коллекцию исторических артефактов национальной безопасности, стремясь поделиться с общественностью большей информацией о своей истории. В интернете можно просмотреть более 200 артефактов, в том числе редакторскую копию первого ежедневного отчета ЦРУ для президента в 1946 году, удостоверение личности первой женщины-начальника резидентуры ЦРУ и фотоаппарат, который может носить голубь для сбора изображений.

Музей компьютерных игр в Берлине

В музее хранится более 30 тысяч артефактов, включая все консольные игровые системы, начиная с Magnavox Odyssey 1972 года. Любители компьютеров будут в восторге от точной копии NIMROD — специально созданного компанией Ferranti компьютера, предназначенного для игры в «Ним», а любители игровых автоматов заинтересуются аутентичными аркадными играми 80-х годов прошлого века, в которые могут играть посетители. Музей пользуется успехом у посетителей всех возрастов, но один из самых известных экспонатов предназначен только для тех, кому больше 18 лет. PainStation просто предлагает своим пользователям сыграть в понг, но в случае проигрыша руку подвергнут удару тока или нагреву.

Центр Стивена Ф.Удвара Хейзи в Шантильи

Каким бы крутым и впечатляющим ни был Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, в Центре Стивена Ф.Удвар-Хейзи в Вирджинии есть действительно интересные вещи. Фактически этот центр является продолжением Национального музея авиации и космонавтики. Он содержит предметы коллекции, которые слишком велики, чтобы их можно было разместить в здании округа Колумбия. В музее, расположенном в двух огромных ангарах на территории, прилегающей к международному аэропорту Вашингтона имени Даллеса, представлено более 150 самолетов, кинотеатр IMAX и реставрационный ангар. Также здесь есть бывшая диспетчерская вышка, превращенная в смотровую вышку, откуда можно наблюдать за аэропортом Даллес и слушать в режиме реального времени диспетчеров воздушного движения.

Музей науки и промышленности в Чикаго

В Чикаго (Иллинойс, США) расположен музей традиционной науки, который сам по себе невероятно впечатляет. Музей науки и промышленности (MSI) заслуживает упоминания уже потому, что здесь находится целая немецкая подводная лодка, действующая угольная шахта, поезд из нержавеющей стали, инкубаторий для цыплят и космическая галерея с капсулой «Аполлон-8». Другие экспонаты музея посвящены генетике, погодным явлениям, биологии и здоровью человека, а также транспорту. В 75 основных выставочных залах легко заблудиться.

Музей будущего в Дубае

Музей будущего в Дубае — это не просто музей, это путешествие в завтрашний день. Фасад здания состоит из 1024 пластин, каждая из которых изготовлена с помощью роботов. Это обеспечивает точность и уникальность каждого элемента. Музей использует солнечные панели для обеспечения собственных нужд в энергии. Эти панели установлены на крыше и других подходящих поверхностях музея. Использование солнечной энергии не только вносит значительный вклад в экологию, но и демонстрирует возможности возобновляемых источников энергии. Музей также оснащен системами переработки сточных вод, которые могут быть повторно использованы после очистки. Вам предлагается посетить ряд выставок, которые позволяют интерактивно изучить различные аспекты будущих технологий: от здравоохранения до космических исследований и устойчивого развития. Здесь вы сможете увидеть, как мог бы выглядеть дом на борту огромной космической станции в 2071 году, а также познакомиться с библиотекой, состоящей из 4500 кодов ДНК животных. В музее также обитает настоящее семейство роботов.

Музей искусства и науки в Сингапуре

В самом сердце Сингапура стоит здание, вдохновленное лотосом, где переплетаются искусство, наука и технологии. Музей ArtScience стал известен благодаря своим невероятным экспонатам. Например, инсталляция под названием «Хрустальная Вселенная» представляет собой захватывающее дух путешествие к звездам. Проходящих мимо посетителей окутывает более 170 тысяч светодиодных фонарей, реагирующих на их присутствие. Большинство выставок Музея искусства и науки — временные. В здании 21 зал, но только 3 из них отданы под постоянные экспозиции. Их задача рассказать о различных аспектах научной и творческой деятельности человека. Здесь можно узнать много интересного о физике элементарных частиц, палеонтологии и обитателях моря, а также увидеть картины Маурица Эшера, Сальвадора Дали, Энди Уорхола и других знаменитых художников.

Музей роботов и искусственного интеллекта в Сеуле

Многих из нас беспокоит слияние роботов и искусственного интеллекта с нашей повседневной жизнью, но новый музей призван успокоить нас, восполнив пробел в общедоступных знаниях. Сеульский музей роботов и искусственного интеллекта призван продвигать науку, технологии и инновации в обществе. Роботы, конечно же, будут выставлены повсюду, и музей также станет центром интеллектуальных технологий, с которыми посетители смогут взаимодействовать, включая искусственный интеллект, дополненную реальность и виртуальную реальность. Первоначально музей планировалось открыть в 2023 году, теперь ожидается, что он откроется в конце текущего года.