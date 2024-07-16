HPE построит в Японии мощный ИИ-суперкомпьютер ABCI 3.0 на базе NVIDIA H200

Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) объявил о планах по строительству нового суперкомпьютера AI Bridging Cloud Infrastructure 3.0 (ABCI 3.0). Система разрабатывается в качестве основы для облачной среды вычислений, ориентированной на работу алгоритмов искусственного интеллекта. В качестве подрядчика выступает компания HPE. Новый суперкомпьютер, расположенный в Касива (Kashiwa, префектура Тиба), будет предлагаться как государственным, так и частным организациям страны, сообщается в блоге NVIDIA.

Проект ABCI 3.0 реализуется при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) с целью укрепления вычислительных ресурсов страны через Фонд экономической безопасности. Это часть более широкой инициативы METI стоимостью $1 млрд, которая включает в себя как программу ABCI, так и инвестиции в облачные вычисления на базе ИИ.

ABCI 3.0 будет построен с использованием платформы Cray XD с ускорителями NVIDIA H200, объединенных 200G-интерконнектом NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. HPE не стала раскрывать подробности об общем количестве узлов, стоимости системы и сроках ее ввода в эксплуатацию. Предположительно, будут использоваться 5U-узлы XD670, позволяющие разместить до восьми ускорителей H200.

HPE заявила, что новая система ABCI 3.0 будет самым быстрым ИИ-суперкомпьютером в Японии. Его теоретическая максимальная вычислительная способность составит примерно 6,2 экзафлопса при точности 16 бит.