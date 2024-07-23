«Dell Activation Day»: Совместное мероприятие Dell Technologies и Bestcomp Group

Компания Bestcomp Group, платиновый партнер Dell Technologies, успешно провела мероприятие «Dell Activation Day», собравшее менеджеров по продажам и предпродажной подготовке с целью погружения в мир передовых технологий и инновационных решений.

В рамках мероприятия представитель Dell Technologies Сафар Сафаров рассказал о новейших технологических достижениях и решениях компании. Основное внимание было уделено современным требованиям заказчиков и передовым инновациям, включая следующие ключевые презентации:

Dell PowerStore : Ваше постоянно современное хранилище.

Ваше постоянно современное хранилище. Dell PowerStore Prime: Ваш путь к победе!

Ваш путь к победе! Dell PowerProtect: Киберустойчивая основа на самой надежной инфраструктуре защиты данных.

Презентации предоставили полезную информацию и решения, которые помогут участникам мероприятия лучше справляться с требованиями рынка и эффективно удовлетворять растущие потребности клиентов.

Мероприятие завершилось приятным ужином и неформальным общением представителей компаний Bestcomp Group и Dell Technologies, что способствовало укреплению связей и улучшению командного духа.

«Как платиновый партнер Dell Technologies, мы всегда стремимся оставаться на шаг впереди и внедрять инновации, чтобы предложить нашим клиентам наилучшие решения. — отметил представитель Bestcomp Group. — Мы благодарны компании Dell Technologies и лично Сафару Сафарову за вклад и профессионализм, а также нашей команде за активное участие в данном мероприятии».

Отметим, что, имея 30-летний опыт и массу успешно реализованных и уникальных проектов, Bestcomp Group продолжает активно внедрять новейшие технологии, укрепляя свои лидерские позиции на рынке и эффективно отвечая требованиям современного мира.