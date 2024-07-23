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23 июля, 2024
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Сетевое хранилище QNAP TS-464 удостоено награды European Hardware Awards 2024!

European Hardware Awards 2024

Сетевое хранилище QNAP TS-464 с 4 отсеками, получившее признание более чем 100 редакторов-экспертов ведущих технических изданий Европы, было удостоено почетной награды European Hardware Awards 2024. Благодаря превосходному аппаратному дизайну TS-464 сочетает в себе встроенные порты 2.5GbE, возможности расширения PCIe Gen 3 для подключения 10GbE, производительность четырехъядерного процессора и возможность установки карты QM2 для кэширования M.2 SSD. Кроме того, что данное устройство полностью раскрывает свой потенциал производительности и функциональности, оно также демонстрирует совершенно новую эстетическую концепцию.

Европейская ассоциация производителей оборудования (European Hardware Association — EHA) провела свою 10-ю юбилейную церемонию награждения в отеле Courtyard Marriott в Нанганге (Тайбэй). Это престижное мероприятие, организованное накануне выставки COMPUTEX 2024, которое собрало более 220 лидеров отрасли, в очередной раз отметило инновации и выдающиеся достижения в технологическом секторе. Ознакомиться с полным списком победителей European Hardware Awards 2024 можно по этой ссылке: https://www.eha.digital/2024/06/03/10th-annual-eha-awards-winners-announced.

Отметим, что сетевое хранилище QNAP TS-464, широко известное на рынке региона EMEA и достаточно популярное в Азербайджане, может похвастаться превосходной производительностью и широчайшими возможностями расширения. TS-464 — это компактное устройство с четырьмя отсеками, в число характеристик которого входят:

  • 4-ядерный/4-поточный процессор Intel Celeron N5095, обеспечивающий многозадачность и оптимизацию производительности.
  • Два встроенных порта 2,5GbE (2,5G/1G/100M), обеспечивающих скорость передачи данных до 589 МБ/с за счет настройки группировки портов.
  • Встроенный графический процессор, упрощающий перекодирование видео, обеспечивая плавную потоковую передачу видео на мобильные устройства.
  • Перспективное сетевое подключение благодаря установке двухпортовой сетевой карты 10GbE на базе PCIe, обеспечивающей скорость передачи данных до 1647 МБ/с.
  • Два слота M.2 PCIe Gen 3, позволяющих устанавливать твердотельные накопители NVMe для настройки высокоскоростного тома SSD или ускорения кэша.

Цена модели QNAP NAS TS-464-8G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 1,180 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.

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