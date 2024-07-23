Сетевое хранилище QNAP TS-464 удостоено награды European Hardware Awards 2024!

Сетевое хранилище QNAP TS-464 с 4 отсеками, получившее признание более чем 100 редакторов-экспертов ведущих технических изданий Европы, было удостоено почетной награды European Hardware Awards 2024. Благодаря превосходному аппаратному дизайну TS-464 сочетает в себе встроенные порты 2.5GbE, возможности расширения PCIe Gen 3 для подключения 10GbE, производительность четырехъядерного процессора и возможность установки карты QM2 для кэширования M.2 SSD. Кроме того, что данное устройство полностью раскрывает свой потенциал производительности и функциональности, оно также демонстрирует совершенно новую эстетическую концепцию.

Европейская ассоциация производителей оборудования (European Hardware Association — EHA) провела свою 10-ю юбилейную церемонию награждения в отеле Courtyard Marriott в Нанганге (Тайбэй). Это престижное мероприятие, организованное накануне выставки COMPUTEX 2024, которое собрало более 220 лидеров отрасли, в очередной раз отметило инновации и выдающиеся достижения в технологическом секторе. Ознакомиться с полным списком победителей European Hardware Awards 2024 можно по этой ссылке: https://www.eha.digital/2024/06/03/10th-annual-eha-awards-winners-announced.

Отметим, что сетевое хранилище QNAP TS-464, широко известное на рынке региона EMEA и достаточно популярное в Азербайджане, может похвастаться превосходной производительностью и широчайшими возможностями расширения. TS-464 — это компактное устройство с четырьмя отсеками, в число характеристик которого входят:

4-ядерный/4-поточный процессор Intel Celeron N5095, обеспечивающий многозадачность и оптимизацию производительности.

Два встроенных порта 2,5GbE (2,5G/1G/100M), обеспечивающих скорость передачи данных до 589 МБ/с за счет настройки группировки портов.

Встроенный графический процессор, упрощающий перекодирование видео, обеспечивая плавную потоковую передачу видео на мобильные устройства.

Перспективное сетевое подключение благодаря установке двухпортовой сетевой карты 10GbE на базе PCIe, обеспечивающей скорость передачи данных до 1647 МБ/с.

Два слота M.2 PCIe Gen 3, позволяющих устанавливать твердотельные накопители NVMe для настройки высокоскоростного тома SSD или ускорения кэша.

Цена модели QNAP NAS TS-464-8G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 1,180 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.