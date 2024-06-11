11 минут геймплея Star Wars Outlaws

В рамках июньской презентации Ubisoft Forward разработчики из Massive Entertainment показали почти 11 минут геймплея и обзорный трейлер приключенческого экшена с открытым миром Star Wars Outlaws.

Главная героиня Кей Весс путешествует по планетам и работает на разные преступные синдикаты, чтобы провернуть «одно из величайших ограблений в истории Внешнего Кольца». В одном из заданий ей предстоит посетить Татуин, чтобы найти полезного союзника — эксперта по оружию, обладающего особыми знаниями.

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Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5, Xbox Series X/S, но владельцы премиальных изданий получат доступ на три дня раньше. Цена игры — от $70.