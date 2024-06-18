Представлена пленочная камера Pentax 17 за $499

Компания Ricoh выпустила полуформатную камеру Pentax 17, которая предназначена для съемки на классическую 35-мм пленку.

Модель Pentax 17 ориентирована на любительскую фотографию. На одну стандартную катушку помещается не 36 фотографий, а 72, но есть некоторые потери качества съемки. Как и у классических камер, в конструкции новой модели используется механизм ручной намотки пленки.

Автофокуса у Pentax 17 нет (только шесть готовых пресетов фокусного расстояния от 0,24 метра в макрорежиме), настроек экспозиции тоже нет (только компенсация). При этом поддерживаются режим Bulb (открытый затвор по удержанию кнопки спуска) и длинная выдержка.

В объективе установлены 25-мм линзы с диафрагменным числом f/3.5 и девятью лепестками. Объектив заменить нельзя.

Pentax 17 поступит в продажу в конце июня по цене $499.