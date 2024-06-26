Lenovo представила новые решения для ускорения развертывания и адаптации ИИ в любой отрасли

Сегодня компания Lenovo представила новые комплексные корпоративные решения в области ИИ, призванные помочь любой компании разрабатывать и внедрять ИИ. Среди них: сервисы на базе NVIDIA в Lenovo AI Center of Excellence, еще больше решений в библиотеке доступных приложений платформы AI Innovators и 6-е поколение жидкостного охлаждения Lenovo Neptune, предназначенное для поддержки массового развертывания вычислений с поддержкой ИИ без ущерба для энергоэффективности.

Исследование, проведенное совместно с IDC и NVIDIA по заказу Lenovo, показало, что генеративный ИИ станет приоритетом инвестиций в технологии в 2024 году среди ИТ- и бизнес-руководителей во всем мире.

Представленное сегодня пополнение в портфеле решений Lenovo — является частью ранее принятой компанией стратегии «ИИ для всех» и обязательству инвестировать 1 млрд долл. США в течение трех лет в ускорение развертывания генеративного ИИ и разработку продуктов и сервисов, которые упрощают внедрение, обеспечивают более быстрые результаты и максимизируют производительность и эффективность на любом этапе адаптации ИИ.

В своем последнем ESG отчете Lenovo демонстрирует свою приверженность принципам ответственного корпоративного управления посредством проактивного управления ИИ, с целью повышения доступности и инклюзивности интеллектуальных технологий для всех.

ИИ: от концепции к внедрению

Ежегодное исследование Lenovo, проведенное путем опроса более чем 700 ИТ-директоров компаний по всему миру показало, что большинство организаций испытывают трудности с быстрым, эффективным и безопасным развертыванием ИИ-решений. Центр передового опыта Lenovo AI Services of Excellence предлагает комплексный портфель ИИ-услуг и сервисов для каждого из пяти критических этапов внедрения ИИ, помогая компаниям находить оптимальные решения для быстрого, экономичного и масштабного внедрения ИИ в своих организациях. Среди них:

Lenovo AI Fast Start предоставляет решения для отслеживания в режиме реального времени этапов развертывания генеративного ИИ, операционных и технологических бизнес-результатов. С помощью технологий полного стека Lenovo AI Fast Start для NVIDIA AI Enterprise компании могут ускорить и быстро масштабировать ИИ, а новые микросервисы для обработки выводов Lenovo AI Fast Start для NVIDIA NIM предоставляют разработчикам простые в использовании и управлении контейнерные и оптимизированные системы обработки выводов для популярных моделей NVIDIA AI Foundation, доступные в ее партнерской экосистеме. Новый AI Fast Start для AI Innovators помогает компаниям настраивать, демонстрировать и создавать индивидуальные сценарии использования ИИ, комбинируя любые из 165+ готовых решений программы Lenovo AI Innovators, для быстрой верификации ценности ИИ и увеличения ROI.

предоставляет решения для отслеживания в режиме реального времени этапов развертывания генеративного ИИ, операционных и технологических бизнес-результатов. С помощью технологий полного стека Lenovo AI Fast Start для NVIDIA AI Enterprise компании могут ускорить и быстро масштабировать ИИ, а новые микросервисы для обработки выводов Lenovo AI Fast Start для NVIDIA NIM предоставляют разработчикам простые в использовании и управлении контейнерные и оптимизированные системы обработки выводов для популярных моделей NVIDIA AI Foundation, доступные в ее партнерской экосистеме. Новый AI Fast Start для AI Innovators помогает компаниям настраивать, демонстрировать и создавать индивидуальные сценарии использования ИИ, комбинируя любые из 165+ готовых решений программы Lenovo AI Innovators, для быстрой верификации ценности ИИ и увеличения ROI. В ближайшее время бизнес-клиентам станут доступны консалтинговые услуги от экспертов Lenovo по разработке дорожных карт, стратегий и постановке бизнес-результатов для внедрения ИИ. Портфель профессиональных сервисов будет также включать обучение и инструменты, которые помогут клиентам вовлечь своих сотрудников в процесс внедрения ИИ.

Lenovo AI Discover помогает визуализировать и простроить стратегию для внедрения ИИ, определить необходимые ресурсы и спрогнозировать потенциальную ценность внедряемого решения для бизнеса. Эксперты Lenovo проведут оценку готовности организации к внедрению ИИ по аспектам безопасности, кадрового состава, применяемых технологий и зрелости бизнес-процессов и дадут рекомендации для дальнейшего развертывания технологии на предприятии.

Готовые ИИ-решения для быстрых результатов

В портфеле программы AI Innovators Lenovo предлагает более 165 проверенных решений на основе искусственного интеллекта, ориентированных на повышение производительности, повышение качества обслуживания клиентов, инновации и приложения для розничной торговли, гостиничного бизнеса, производства, здравоохранения, финансов и умных городов. Другими словами, для любых отраслей и сценариев использования.

Благодаря поддержке NVIDIA репозиторий платформы Lenovo пополнился новыми комплексными решениями с повышенной безопасностью для создания ИИ-приложений любого масштаба (от карманных до облачных), которые можно мониторить и масштабировать с помощью сервисов Lenovo AI Fast Start:

Умный виртуальный помощник: Lenovo в сотрудничестве с NVIDIA и DeepBrain предлагает службу виртуальной поддержки клиентов в виде киосков снабжённых искусственным интеллектом.

Lenovo в сотрудничестве с NVIDIA и DeepBrain предлагает службу виртуальной поддержки клиентов в виде киосков снабжённых искусственным интеллектом. Умные путешествия: искусственный интеллект Lenovo повышает безопасность авиаперевозок с помощью автоматизированного решения для работы орнитологических служб аэропортов. Используя серверы Lenovo AI ThinkSystem SR650 с графическими процессорами NVIDIA, компания The Edge создает высокопроизводительные решения для мониторинга воздушного пространства аэропортов.

искусственный интеллект Lenovo повышает безопасность авиаперевозок с помощью автоматизированного решения для работы орнитологических служб аэропортов. Используя серверы Lenovo AI ThinkSystem SR650 с графическими процессорами NVIDIA, компания The Edge создает высокопроизводительные решения для мониторинга воздушного пространства аэропортов. Умное производство: LabVista — совместное решение Lenovo NVIDIA и Graymatics для мониторинга безопасности на базе видеоаналитики. Оно помогает выявлять случаи нарушения техники безопасности, мониторить применение СИЗ и снизить количество несчастных случаев на производстве.

LabVista — совместное решение Lenovo NVIDIA и Graymatics для мониторинга безопасности на базе видеоаналитики. Оно помогает выявлять случаи нарушения техники безопасности, мониторить применение СИЗ и снизить количество несчастных случаев на производстве. Умная розничная торговля: Lenovo AI предлагает кассы самообслуживания на базе интеллектуальной платформы Everseen Visual AI. Решение позволяет ретейлерам повысить качество обслуживания клиентов и оптимизировать расходы на операционную деятельность.

Lenovo поддерживает развитие экосистемы ИИ на региональных уровнях, обеспечивая доступность своих инноваций для локальных ISV-партнеров. Al Hathboor Bikal.ai только что представила DialogXR, первое решение на базе искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-операций, разработанное в регионе ОАЭ. Оно использует большие языковые модели (LLM) для автоматизации задач, повышения качества обслуживания клиентов, а также предоставления аналитической информации и обучения сотрудников по запросу. Обучаемый чатбот использует современный кластер высокопроизводительных вычислений Lenovo Neptune с жидкостным охлаждением в Научно-исследовательском технологическом и инновационном парке Шарджи (SRTIP) для снижения энергопотребления и ускорения работы искусственного интеллекта.

ИИ для обработки и анализа данных

Lenovo продолжает инвестировать в гибридный ИИ за счет расширения собственного портфеля ПК и рабочих станций с искусственным интеллектом. Устройства Lenovo ThinkPad с поддержкой NPU и Dynamo AI для AI Innovators позволяют предприятиям развертывать приложения генеративного ИИ со встроенными многоязычными функциями оценки, исправления и защиты. Элегантный и ультратонкий ноутбук Lenovo ThinkPad T14s (6th Gen, 14, AMD) — это первый CoPilot+PC от Lenovo мощностью 40+ TOP. Он предлагает встроенный в чип искусственный интеллект для высочайшей производительности и готовность к работе в любых условиях на протяжении всего рабочего дня.

Для профессиональных создателей контента, дизайнеров, инженеров и пользователей, которым нужны более продвинутые возможности искусственного интеллекта и графики, Lenovo предлагает самый большой в истории портфель сертифицированных NVIDIA настольных и портативных рабочих станций для программной платформы NVIDIA AI Enterprise. Благодаря NVIDIA AI Workbench эти рабочие станции Lenovo предоставляют локальную среду безопасного тестирования для специалистов по обработке и анализу данных и ИИ, а также высочайшие вычислительные возможности, необходимые для разработки проектов ИИ. Lenovo ThinkStation PX оптимизирована для настольных ПК и рэков и является самой мощной в мире рабочей станцией для обучения и разработки ИИ, способной поддерживать до четырех графических процессоров NVIDIA RTX 6000 поколения Ada. Недавно анонсированный ThinkPad P1 Gen 7 является самым мощным ПК Lenovo с искусственным интеллектом и включает в себя выделенный нейронный процессор (NPU), а также передовые графические процессоры NVIDIA RTX Ada поколения для ноутбуков с искусственным интеллектом.

Жидкостное охлаждение, как мейнстрим

Lenovo Neptune уже более десяти лет является мировым лидером в области технологий охлаждения центров обработки данных. Lenovo первой предложила и запатентовала использование жидкости для отвода тепла, что позволило снизить энергопотребление до 40% по сравнению с традиционными системами с воздушным охлаждением. Решение с прямым водяным охлаждением обеспечивает циркуляцию теплой воды в контурах системы ЦОД, охлаждая все компоненты серверов, тем самым снижая потребность в энергоемких системных вентиляторах.

Lenovo – обладатель более чем 40 патентов, представляет 6-е поколение жидкостного охлаждения Lenovo Neptune и объявляет:

Расширение доступности Neptune во всем основном ассортименте: теперь ThinkSystem V3 и V4 включают опции для прямого водяного охлаждения процессоров с разомкнутым контуром .

теперь ThinkSystem V3 и V4 включают опции для прямого водяного охлаждения процессоров с разомкнутым контуром Применение новых конструкций холодильных пластин для процессоров и ускорителей: оптимизированные и запатентованные конструкции холодильных пластин максимизируют отвод тепла для ускорителей, потребляющих ~700 Вт (в настоящее время) и >1000 Вт (в будущем).

оптимизированные и запатентованные конструкции холодильных пластин максимизируют отвод тепла для ускорителей, потребляющих ~700 Вт (в настоящее время) и >1000 Вт (в будущем). Запатентованная Lenovo система охлаждения памяти для высокопроизводительных вычислений с высокой плотностью размещения будет интегрирована в некоторые платформы ThinkSystem с жидкостным охлаждением непосредственно в DRAM, что позволит заказчикам выбирать варианты процессоров и модулей памяти для эффективного снижения нагрева и повышения производительности там, где это необходимо больше всего.

с жидкостным охлаждением непосредственно в DRAM, что позволит заказчикам выбирать варианты процессоров и модулей памяти для эффективного снижения нагрева и повышения производительности там, где это необходимо больше всего. Новые конструкции охлаждения Neptune 6-го поколения с теплой водой позволят работать без необходимости использования какого-либо специализированного кондиционирования воздуха в ЦОД. Система охлаждения теплой воды Neptune позволяет повторно использовать горячую воду на объекте.

Партнерство с Lenovo в области колокейшн помогает клиентам внедрять высокопроизводительный частный ИИ, даже если им не хватает места в ЦОДах или инфраструктуры для жидкостного охлаждения. В партнерстве с Lenovo компания Digital Realty расширила свое предложение по размещению оборудования высокой плотности, внедрив технологию охлаждения Lenovo Neptune в более чем половине своих центров обработки данных по всему миру, что представляет собой значительный скачок в решении проблем, связанных с рабочими нагрузками высокой плотности, связанными с искусственным интеллектом.

Портфель решений Lenovo ThinkSystem AI обеспечивает поддержку мощных 8-процессорных систем NVIDIA, включая совершенно новый суперчип NVIDIA Grace Blackwell GB200 и сверхэффективный 5U Lenovo ThinkSystem SR780a V3, который использует жидкостное охлаждение Lenovo Neptune для достижения эффективности использования энергии (PUE) 1,1.