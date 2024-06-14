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14 июня, 2024
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PlayStation 5 получит полноценную поддержку Discord

PlayStation 5 Discord

Компания Sony объявила о том, что PlayStation 5 получит полноценную поддержку сервиса Discord. Благодаря этому пользователи смогут присоединяться к голосовым чатам непосредственно с консоли.

Поддержка Discord на PlayStation 5 впервые была анонсирована в прошлом году. В настоящее время пользователи вынуждены переводить звонки на консоль вручную из мобильного или десктопного приложения Discord. Обновление сделает возможности Discord на PlayStation 5 практически аналогичными тому, что уже доступно пользователям консолей Microsoft Xbox.

Полноценная поддержка Discord на PlayStation 5 будет доступна в ближайшем обновлении системы. Первыми обновление получат владельцы консолей из Японии и других азиатских стран. Позднее оно станет доступно в Европе, Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, а также в США и Канаде.

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