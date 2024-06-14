PlayStation 5 получит полноценную поддержку Discord

Компания Sony объявила о том, что PlayStation 5 получит полноценную поддержку сервиса Discord. Благодаря этому пользователи смогут присоединяться к голосовым чатам непосредственно с консоли.

Поддержка Discord на PlayStation 5 впервые была анонсирована в прошлом году. В настоящее время пользователи вынуждены переводить звонки на консоль вручную из мобильного или десктопного приложения Discord. Обновление сделает возможности Discord на PlayStation 5 практически аналогичными тому, что уже доступно пользователям консолей Microsoft Xbox.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Полноценная поддержка Discord на PlayStation 5 будет доступна в ближайшем обновлении системы. Первыми обновление получат владельцы консолей из Японии и других азиатских стран. Позднее оно станет доступно в Европе, Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, а также в США и Канаде.