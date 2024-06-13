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13 июня, 2024
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Apple показала систему CarPlay следующего поколения

Apple CarPlay

Компания Apple на мероприятии WWDC 2024 показала дизайн обновленной мультимедийной платформы CarPlay. Представленные инновации открывают новые возможности для более глубокой интеграции автомобильных систем и создания более персонализированного и интуитивно понятного пользовательского опыта.

Одно из новшеств – платформой CarPlay можно пользоваться сразу на трех экранах. Это решение выглядит актуально, поскольку во многих современных автомобилях в салоне установлено несколько дисплеев.

На главном экране CarPlay панель задач размещается снизу. Через нее можно получить доступ к приложениям, также на панели отображается статус сети. Панель можно расположить и слева, по всей видимости дизайн будут выбирать сами автопроизводители.

В CarPlay появились три новых приложения: Vehicle, Media и Climate. У пользователя будет возможность выставлять настройки климата в салоне, посмотреть картинку с задней камеры, активировать подогрев сидений, проверить давление в колесах и многое другое. Также система будет оповещать уведомлениями о статусе заряда аккумулятора в электрических машинах и об появлении доступных обновлений.

Apple работает над следующим поколением системы CarPlay с 2022 года. Некоторые ведущие автопроизводители, такие как Porsche и Aston Martin, уже заявили о своем стремлении использовать технологии компании в своих будущих моделях. Ожидается, что первые автомобили с поддержкой обновленного CarPlay должны появиться в течение 2024 года.

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