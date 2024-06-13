Apple показала систему CarPlay следующего поколения

Компания Apple на мероприятии WWDC 2024 показала дизайн обновленной мультимедийной платформы CarPlay. Представленные инновации открывают новые возможности для более глубокой интеграции автомобильных систем и создания более персонализированного и интуитивно понятного пользовательского опыта.

Одно из новшеств – платформой CarPlay можно пользоваться сразу на трех экранах. Это решение выглядит актуально, поскольку во многих современных автомобилях в салоне установлено несколько дисплеев.

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На главном экране CarPlay панель задач размещается снизу. Через нее можно получить доступ к приложениям, также на панели отображается статус сети. Панель можно расположить и слева, по всей видимости дизайн будут выбирать сами автопроизводители.

В CarPlay появились три новых приложения: Vehicle, Media и Climate. У пользователя будет возможность выставлять настройки климата в салоне, посмотреть картинку с задней камеры, активировать подогрев сидений, проверить давление в колесах и многое другое. Также система будет оповещать уведомлениями о статусе заряда аккумулятора в электрических машинах и об появлении доступных обновлений.

Apple работает над следующим поколением системы CarPlay с 2022 года. Некоторые ведущие автопроизводители, такие как Porsche и Aston Martin, уже заявили о своем стремлении использовать технологии компании в своих будущих моделях. Ожидается, что первые автомобили с поддержкой обновленного CarPlay должны появиться в течение 2024 года.