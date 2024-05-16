TikTok запускает «Ночь музеев» с ведущими музеями Азербайджана

Накануне Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики и главными музеями страны запускает проект «Ночь музеев».

Проект призван помочь пользователям TikTok открыть для себя мир культуры с новой стороны, а также способствовать привлечению новой аудитории в музеи. В инициативе принимают участие 10 музеев, включая Азербайджанский национальный музей ковра, Национальный музей искусств, Национальный музей истории Азербайджана и другие.

TikTok становится не только платформой для развлечения, но и местом, куда пользователи в Азербайджане и по всему миру приходят, чтобы узнать что-то новое о мире вокруг и расширить свой кругозор. Так, одним из популярных глобальных хештегов стал #LearnOnTikTok (пер. «УчисьвTikTok»), по которому пользователи со всего мира уже создали более 34 миллионов познавательных видео. А, например, по хештегу #Art (пер. «Искусство») творческие деятели и художники делятся своими работами — количество видеороликов об искусстве уже превышает 70 миллионов. На платформе активно развиваются ведущие мировые музеи, включая музей Прадо в Испании @museodelprado, дворец Версаль @chateauversailles и музей Орсе @museeorsay во Франции, галерея Уффици @uffizigalleries в Италии, Метрополитен-музей @metmuseum в США и другие. В формате коротких видеороликов и прямых эфиров в TikTok музеи знакомят аудиторию с лучшими экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ и делятся интересными фактами.

В этом году TikTok стал проводником в мир культуры и искусства для своей широкой аудитории в Азербайджане. Так, в начале года платформа запустила познавательную инициативу #TikTokdanÖyrən, к которой присоединились 6 азербайджанских музеев, а их видео всего за два месяца проекта суммарно набрали уже более 420.000 просмотров.

Сегодня TikTok запускает кампанию «Ночь музеев», в рамках которой 10 ведущих музеев Азербайджана в течение трех дней с 17 по 19 мая проведут для пользователей культурный марафон, состоящий из серии прямых эфиров. Пользователи со всего Азербайджана смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям, погрузиться в мир искусства и больше узнать об экспонатах музеев родной страны, не выходя из дома.

Трансляции можно будет посмотреть в аккаунтах каждого из музеев, а также в аккаунте для прямых эфиров TikTok @tiktoklive_cis.

Расписание прямых эфиров «Ночи музеев»:

17 мая

18:00 — Дом Музей Самеда Вургуна @samadvurgunmuseum

19:00 — Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры @musicmuseum.az

20:00 — Азербайджанский национальный музей ковра @nationalcarpetmuseum

18 мая

17:00 — Дом-музей Узеира Гаджибейли @uzeyirhacibeyli_evmuzeyi

18:00 — Дом-музей Саттара Бахлулзаде @settar_behlulzade_muzey

19:00 — Азербайджанский национальный музей искусств @nationalartmuseum.az

20:00 — Мемориальный Музей Бюльбюля @bulbulmuseum

19 мая

18:00 — Дом-музей Наримана Нариманова @neriman.nerimanov.muzey

19:00 — Музей независимости Азербайджана @muzeyistiqlal

20:00 — Национальный музей истории Азербайджана @nmuseumhistoryazerbaijan

Подключайтесь к прямым эфирам в рамках «Ночи музеев» в TikTok и отправляйтесь в увлекательное путешествие по культурному наследию Азербайджана!

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