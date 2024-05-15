Состоялось открытие конференции GSMA M360 Eurasia 2024

Международная конференция, генеральным спонсором которой выступает Azercell, собрала в Баку мировых лидеров отрасли.

Сегодня в Азербайджане стартовала конференция Всемирной ассоциации GSM (GSMA) — GSMA M360 Eurasia. Как и в прошлом году, мероприятие, проводимое во второй раз при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», собрало в Баку ведущих специалистов сферы телекоммуникаций и цифровых технологий, а также представителей региональных регуляторов.

Открытие конференции состоялось при участии Заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самира Мамедова, Регионального директора Международного союза электросвязи по СНГ Натальи Мочу, Генерального директора Регионального содружества в области связи Алексея Бородина, главного директора по регулированию GSMA и президента Фонда развития мобильных технологий Джона Джусти, а также других высокопоставленных должностных лиц. В этом году конференция проходит под эгидой «Сила цифровых технологий».

В первый день мероприятия состоялся обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи, а презентации и панельные сессии были посвящены влиянию искусственного интеллекта на различные сферы жизни, роли регуляторов в экосистеме связи и другим темам.

Главный советник президента Azercell Окан Чимен, выступивший на сессии, посвященной теме Digital DNA (Цифровая ДНК), подчеркнул: «В рамках сессии мы говорили об успешной адаптации будущих поколений к развивающемуся рынку труда. Эта тема важна и актуальна как для нашей компании, так и для других участников рынка. Стремительное развитие технологий и отрасли не только открывает большие возможности для телекоммуникационных компаний, но и ставит перед ними новые задачи. Удержать лидирующие позиции в этих условиях возможно только при применении самых передовых технологий и инновационных решений, а также при наличии сильного человеческого капитала. Именно по этой причине мы постоянно стараемся создать все необходимые условия для развития наших сотрудников. Только за 2023 год наша компания инвестировала 1,3 миллиона долларов США в развитие человеческого капитала. Я верю, что представленные на конференции инновационные идеи и успешный опыт будут способствовать еще более эффективной организации работы в этом направлении в нашей стране».

Стоит отметить, что участие в конференции в этом году принимают представители высшего руководства многих международных компаний, включая Microsoft, Google, Amazon Web Services, Word Bank, e& International, Beeline, Vodafone Group, Turkcell и East Telecom. Завтрашний день двухдневной конференции затронет темы ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление), «зеленых» технологий, сетей нового поколения, кибербезопасности и т.д.