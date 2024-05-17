Развитие бизнеса в Азербайджане с помощью консалтинговой компании Nubessom и Salesforce

В условиях сегодняшней конкуренции, когда рыночные тренды и потребительские предпочтения меняются быстрее, чем когда-либо, цифровая трансформация переходит из разряда желаемого в категорию необходимого для любого бизнеса. Центральное место в этом процессе занимает управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), ведь именно это позволяет предприятиям динамично развиваться, адаптируясь к изменчивым условиям рынка и ожиданиям своих клиентов. В этом контексте платформа Salesforce выделяется как лидер в области облачных CRM-систем, предоставляя комплексные решения для бизнеса.

Преимущества Salesforce: Как технологии влияют на бизнес-процессы

С момента своего основания, в 1999 году, Salesforce зарекомендовала себя как платформа №1 в мире CRM-систем, предоставляя свои услуги по модели SaaS. Платформа Salesforce.com, удостоенная звания лучшей облачной CRM, по версии аналитических агентств Gartner и IDC, преобразовала способ ведения бизнеса, предлагая мощные инструменты для автоматизации процессов продаж, обслуживания клиентов, маркетинга, обработки и аналитики больших объемов данных. В 2022 году Salesforce была признана крупнейшим мировым разработчиком корпоративного программного обеспечения, подтверждая свою роль ведущей платформы для автоматизации бизнес-процессов на рынке.

Благодаря своей гибкости, масштабируемости и удобному интерфейсу, Salesforce подходит и легко адаптируется любым бизнесом, способствуя росту продаж, развитию современных цифровых каналов коммуникации с клиентами, укреплению рыночных позиций и быстрому достижению поставленных бизнес KPIs. Примеры некоторых из них приведены ниже на графике, демонстрирующим средние показатели роста результатов после внедрения Salesforce.

Nubessom — ваш ключ к цифровой трансформации с Salesforce

Компания Nubessom, официальный реселлер и партнер Salesforce в Азербайджане и Узбекистане, предлагает свои услуги на рынке, помогая компаниям внедрять цифровые инновации. С 2011 года компания зарекомендовала себя как эксперт в области цифровой трансформации и разработки бизнес-решений, используя продукты Salesforce для достижения целей своих клиентов.

С 2013 года Nubessom пишет историю в Азербайджане как первый локальный партнер Salesforce, установивший стандарты качества и инноваций в сфере CRM-систем. Первенство в этой области позволило компании наладить продуктивное многолетнее сотрудничество с лидерами рынка.

На сегодняшний день Nubessom обладает статусом официального реселлера Salesforce, что подчеркивает высокую квалификацию и надежность компании. Это дает доступ к последним инновациям Salesforce, обеспечивая клиентов индивидуализированными решениями, которые отвечают уникальным потребностям их бизнеса. Среди ключевых продуктов Salesforce, с которыми работает компания, — Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, а также специализированные решения, такие как Education Cloud, Data Cloud, Slack, Tableau и Mulesoft.

Nubessom предлагает широкий спектр услуг, охватывающих весь цикл внедрения CRM-системы, включая:

Консалтинг по внедрению Salesforce: Экспертная поддержка в выборе наиболее подходящих продуктов Salesforce и их внедрение.

Экспертная поддержка в выборе наиболее подходящих продуктов Salesforce и их внедрение. Интеграция и настройка: Персонализация Salesforce для соответствия бизнес-процессам и интеграция с внутренними/внешними системами для быстрого масштабирования бизнеса.

Персонализация Salesforce для соответствия бизнес-процессам и интеграция с внутренними/внешними системами для быстрого масштабирования бизнеса. Разработка на заказ: Создание персонализированных приложений на платформе Salesforce, включая кастомные процессы и требования.

Создание персонализированных приложений на платформе Salesforce, включая кастомные процессы и требования. Обучение и поддержка: Помощь в освоении Salesforce для максимального использования его возможностей командой клиента.

Nubessom гордится своей командой локальных сертифицированных Salesforce специалистов и консультантов, составляющих основу бакинского офиса, готовых в любой момент предоставить всестороннюю поддержку как текущим, так и будущим клиентам. Благодаря возможности осуществления проектов непосредственно на месте гарантируется качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Для компаний из Азербайджана и соседних регионов, стремящихся к цифровой трансформации, Nubessom предлагает доступ к своему международному опыту и инструментам Salesforce. Это шанс для бизнеса развиваться вместе с глобальной сетью удовлетворенных клиентов.

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Web-сайт: https://www.nubessom.com

E-mail: [email protected]

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