Разблокируйте потенциал облака: Как F5 Distributed Cloud Services защищают данные компаний

Представьте, что критически важные приложения вашей компании разбросаны по разным облакам, дата-центрам и даже далеким участкам интернета — такой себе сложный, распространенный ландшафт. А теперь представьте, что злоумышленники используют эту самую сложность для проникновения в ваши приложения и кражи ценных данных. Звучит как кошмар, не так ли?

К сожалению, для многих компаний этот кошмар становится реальностью. Но есть и хорошая новость — существует способ быстро и просто укрепить вашу киберзащиту. Шахмир Овсатов, территориальный менеджер в BAKOTECH, рассказал, как F5 Distributed Cloud Web Application и API Protection (WAAP) предлагают мощное, но простое решение для защиты ваших приложений и API в постоянно меняющейся среде киберугроз. Читайте дальше, чтобы узнать самое главное о безопасности в мультиоблачных и гибридных средах.

— В прошлом году компания F5 Networks объявила о завершении реструктуризации и цифровой трансформации, в ходе которых поменялись продуктовый портфель и структура доходов, а также произошел сдвиг фокуса с оборудования на программное обеспечение и услуги. Теперь компания располагает полным портфелем SaaS-решений и управляемых сервисов под названием F5 Distributed Cloud Services. Расскажите подробнее о причинах перехода на новую модель и самих продуктах?

— Потребность в усиленной защите возрастает по мере того, как организации все чаще развертывают приложения в распределенной модели среди различных облачных провайдеров, периферийных узлов, а также в публичных и частных средах. Это особенно актуально для тех, кто использует современные приложения, построенные на микросервисах и множестве распределенных кластеров. В то же время киберпреступники нашли больше способов, чем когда-либо, для раскрытия, изменения, отключения, кражи или получения несанкционированного доступа к приложениям и IТ-инфраструктуре. Это произошло отчасти из-за общей растущей сложности среды приложений. Атаки исходят из всех точек взаимодействия на поверхности приложения, требуя сложной и комплексной защиты. Злоумышленники продолжают активно искать способы использовать уязвимости.

Сервисы F5 Distributed Cloud Web Application и API Protection (WAAP) предлагают усиленную защиту для приложений и API с помощью простого в развертывании, но мощного SaaS-решения с четырьмя направлениями защиты.

Компания F5 уже много лет предоставляет службы безопасности приложений на аппаратном уровне, и теперь, основываясь на этом опыте, практически все службы доступны в виде SaaS в распределенном облаке F5. Это упрощает защиту бизнес-приложений, независимо от того, где они работают. Кроме того, эти службы объединяют мощные инструменты безопасности с удобной платформой для упрощения управления вашими приложениями в различных облачных средах.

— В чем преимущество F5 по сравнению с многочисленными стартапами, предлагающими сегодня различные модели SaaS?

— F5 Distributed Cloud WAAP помогает организациям разрушить внутренние барьеры для объединения старых и новых операционных моделей, а также устаревших и современных приложений на бизнес-уровне и техническом уровне. Решение упрощает политику безопасности и ее применение в облаках, дата-центрах и пограничных локациях, снижая сложность и обеспечивая более последовательную политику.

Эти важнейшие бизнес-результаты достигаются благодаря:

Надежной безопасности и гибкости: объединение лучших средств контроля безопасности F5 обеспечивает комплексную и высокоэффективную защиту приложений, предоставляемую в виде SaaS с унифицированным управлением.

объединение лучших средств контроля безопасности F5 обеспечивает комплексную и высокоэффективную защиту приложений, предоставляемую в виде SaaS с унифицированным управлением. Гибким возможностям развертывания в любом месте: защита приложений в глобальной сети F5 или их развертывание в различных облаках (публичных/частных), центрах обработки данных и пограничных средах — везде, где находятся приложения клиентов.

защита приложений в глобальной сети F5 или их развертывание в различных облаках (публичных/частных), центрах обработки данных и пограничных средах — везде, где находятся приложения клиентов. Общей платформе для безопасности приложений, сетей приложений и пограничных вычислений: объединение безопасности и доставки приложений с WAAP, сетевой работой в нескольких облаках и услугами платформы приложений на единой платформе SaaS с глобальной сетью.

— Как изменилось качество обслуживания клиентов решений F5 на современном этапе? Насколько усилилась обратная связь с ними?

— BAKOTECH оказывает локальную клиентскую поддержку пользователям F5 с 2019 года, и за последние 4 года мы установили с ними тесные отношения. В настоящее время наша поддержка охватывает 95% контрактов, а последний опрос показал, что клиенты оценили нашу поддержку на 94,7%. Мы стремимся поддерживать этот высокий уровень и постоянно совершенствуем наши услуги, чтобы гарантировать, что клиенты F5 получат наивысший уровень обслуживания и будут полностью удовлетворены продуктом.

— Какую роль играет генеративный искусственный интеллект в решениях F5?

— Искусственный интеллект, очевидно, сейчас у всех на первом месте. Как и любая перспективная технология, он может как принести пользу, так и добавить риски. В F5 мы внедряем инновации, которые позволяют легко и безопасно потреблять и использовать ИИ. С помощью F5 AI Data Fabric мы ускорим внедрение ИИ во всем нашем портфеле, и я считаю, что некоторые конкретные применения ИИ кардинально изменят ситуацию в области безопасности приложений и API.

Мы были первыми, кто внедрил решения на базе ИИ в информационную безопасность. Машинное обучение используется в распределенном облаке F5 в качестве защиты от автоматизации, например, когда веб-приложение позволяет злоумышленнику автоматизировать процесс, изначально предназначенный для ручного выполнения (то есть, человеком-пользователем сайта).

— Какое значение компания придает обеспечению информационной безопасности приложений в мультиоблачных и гибридных средах, а также безопасности API?

— Многие организации используют мультиоблачные и гибридные среды, чтобы воспользоваться преимуществами облачных сервисов, — гибкостью, масштабируемостью и рентабельностью. Однако обеспечение безопасности информации в разных облачных конфигурациях может стать головной болью. Именно поэтому F5 Networks фокусируется на обеспечении информационной безопасности в мультиоблачных и гибридных средах, а также на безопасности API. Решения F5 обеспечивают согласованную политику безопасности и элементы управления локальными дата-центрами, частными облаками и публичными облачными платформами. Таким образом, вы получаете стабильные элементы управления безопасностью независимо от того, где хранятся ваши данные, обеспечивая таким образом их защиту и ваше спокойствие.

Современные организации все чаще используют API (интерфейсы программирования приложений) для обмена данными и подключения систем и сервисов, что делает безопасность API критически важной. Компания F5 понимает важность защиты API от ряда угроз, включая несанкционированный доступ, утечку данных и атаки типа «отказ в обслуживании». Они предлагают инструменты для:

Проверки идентификаторов пользователей ваших API;

Шифрования конфиденциальных данных, передаваемых через API, чтобы их могли прочитать только авторизованные пользователи;

Мониторинга трафика API для обнаружения подозрительной активности;

Установки четких правил для минимизации рисков.

Сосредоточиваясь на безопасности всех облачных настроек и API, F5 помогает компаниям уверенно двигаться вперед, в ногу с инициативами цифровой трансформации. Это обеспечивает безопасность ваших данных, соответствие правилам и укрепляет доверие клиентов и партнеров.

— Заказчики по-прежнему с осторожностью относятся к внедрению облачных программных продуктов и средств безопасности. Как вы думаете, что может стимулировать рост интереса к таким решениям?

— Для того чтобы стимулировать интерес к облачным программным продуктам и инструментам безопасности, можно использовать несколько стратегий:

Образовательные и информационные кампании;

Демонстрация успешных внедрений;

Улучшенные меры безопасности;

Соответствие нормативным требованиям;

Индивидуальная настройка и интеграция;

Экономия средств;

Производительность и надежность;

Удобный интерфейс;

Сотрудничество в отрасли;

Постоянные инновации.

F5 Networks учитывает и реализует все эти стратегии. Решая проблемы, связанные с безопасностью, надежностью, соответствием требованиям и стоимостью, вы сможете стимулировать рост интереса к облачным программным продуктам и инструментам безопасности.

Да, многие клиенты по-прежнему опасаются облачных технологий из-за возможной утечки данных или нарушения конфиденциальности. Поэтому, несмотря на то что наши решения изначально работают в облаке, мы также предлагаем их локальное развертывание, исходя из требований заказчика.

— А как вы оцениваете рынок нашего региона, в частности Азербайджана? Какие отрасли больше всего нуждаются в решениях F5?

— Оценка рынка в Азербайджане, как и во многих других регионах, требует учета различных факторов: экономические тенденции, темпы внедрения технологий, нормативно-правовая среда, отраслевые потребности и другие. В Азербайджане наблюдается значительный рост в таких секторах, как нефтяная и газовая промышленность, телекоммуникации, банковское дело и финансы, строительство, онлайн-торговля и туризм. Каждая из этих областей может предъявлять уникальные требования к сетевой инфраструктуре и безопасности, что открывает возможности для продуктов F5. Эти решения могут помочь компаниям в Азербайджане с балансировкой нагрузки, управлением трафиком и безопасностью для обеспечения оптимальной производительности и защиты от киберугроз.

В целом, решения F5 универсальны и применимы в различных отраслях, позволяя решать общие задачи обеспечения безопасности, масштабируемости и надежности в современном цифровом мире.

— Насколько велика роль партнеров в нашей стране в продвижении продуктов F5 на местном рынке?

— BAKOTECH является эксклюзивным дистрибьютором F5 Networks не только в Азербайджане, но и в других странах (Украина, Кавказ, Центральная Азия и Северная Европа). Компания располагает сетью из более чем 1000 партнеров. Поскольку BAKOTECH позиционирует себя как True Value-Added IT-дистрибьютора, партнеры и конечные клиенты получают профессиональную до- и пост-продажную поддержку, а также маркетинговую и техническую поддержку. Мы высоко ценим роль наших партнеров и максимально поддерживаем реализуемые ими проекты.

В упомянутых регионах, включая Азербайджан, продукция F5 представляется клиентам и продвигается нашими уважаемыми партнерами, особое место в числе которых занимает компания R.I.S.K. Это наш ключевой и стремительно развивающийся партнер в Азербайджане, обладающий технически подготовленной командой сертифицированных инженеров с обширным опытом работы над стратегическими и критически важными проектами. Так, например, только за последний год эта компания реализовала ряд сложных проектов на базе технологий F5 Networks. И мы беспрерывно работаем со специалистами R.I.S.K. для усиления их экспертизы и компетенций в области безопасности облачных решений, особенно в свете растущего числа заказчиков, выбирающих облачные услуги.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений F5 Networks.

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