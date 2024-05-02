Несмотря на санкции, прибыль Huawei выросла на 564%

Huawei Technologies, несмотря на санкции со стороны США, показывает рекордные финансовые показатели благодаря отличным продажам смартфонов и развитию собственных процессоров. Прибыль китайского технологического гиганта растет четвертый квартал подряд, что является следствием доминирования Huawei над Apple и другими конкурентами на китайском рынке смартфонов, сообщает агентство Bloomberg.

Чистая прибыль компании за первый квартал 2024 года составила 19,6 млрд. юаней ($2,7 млрд), что на 564% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 36,7% до 178,5 млрд. юаней ($24,7 млрд). В своей документации компания не предоставила разбивку продаж по различным сегментам бизнеса. Huawei не зарегистрирована на бирже, поэтому не обязана публиковать детальные результаты, как обычные крупные компании.

Поставки смартфонов за первый квартал выросли на 69,7%, в частности, по данным исследования Counterpoint, такого результата Huawei удалось добиться после собственной разработки нового 7-нм чипа. Это позволило ей выпустить конкурентоспособные флагманские смартфоны с поддержкой сетей 5G и значительно нарастить свою долю на внутреннем китайском рынке.

В то время как Huawei активно отбирает долю рынка у Apple и других игроков в Китае, продажи iPhone в этой стране снизились на 19% за тот же период. Успех новых моделей смартфонов Huawei заставил аналитиков пересмотреть прогнозы относительно перспектив компании в условиях американских санкций. Сейчас доля Huawei в Китае составляет 15,5%, а Apple — 15,7%.