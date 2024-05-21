Компания Techpro DC провела партнерскую конференцию, посвященную решениям Microsoft и Adobe

17 мая компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, провела в отеле Four Seasons партнерскую конференцию «Techpro DC Synergy Partner Conference», которая была посвящена знакомству с актуальными решениями Microsoft и Adobe.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился директор по развитию бизнеса Techpro DC Ниджат Талыбов, который вкратце рассказал о текущем состоянии дел дистрибьютора, который на данный момент уже представлен в 10 странах, в 5 из которых компания имеет собственные офисы. Также он выразил уверенность, что участие в конференции поможет партнерам в развитии бизнеса. Далее партнеров Techpro DC в режиме on-line приветствовал региональный менеджер Microsoft Александр Мацко, который пожелал всем удачи в развитии совместного бизнеса в Азербайджане и представил основного докладчика в лице маркетинг-менеджера Microsoft в Восточной Европе Ирины Пушкиной.

Темы выступления Ирины охватили вопросы интеграции решений на базе искусственного интеллекта в продукты Microsoft, безопасности, которую обеспечивают лицензионные продукты вендора, а также рекомендациям по переходу корпоративных заказчиков на операционную систему Windows 11 Pro в связи с ожидаемым прекращением поддержки Windows 10 в октябре 2025 года (более подробно о нюансах этого перехода вы можете прочитать в нашем интервью). Особый интерес собравшихся вызвала наглядная демонстрация возможностей чат-бота Copilot. Нейросеть беспрерывно развивается, но уже сегодня Copilot, встроенный в такие продукты Microsoft, как Windows 11 и браузер Edge, позволяет не только сгенерировать текст и изображения, но и обратиться к системным функциям, а также вести вполне осмысленные беседы. Кроме того, Copilot может делать выжимки из статей и документов, обрабатывать и сокращать контент сайтов, пересказывать видео с YouTube и т.д. И в отличие от Chat GPT этот функционал доступен пользователям последней версии операционной системы Microsoft абсолютно бесплатно. «Искусственный интеллект меняет формат взаимодействия человека с компьютером, выводя пользовательский опыт на принципиально новый уровень. Это новый, но уже неотъемлемый инструмент для повышения производительности, опыта пользователей и креативности», — отметила в своем выступлении Ирина Пушкина.

После короткого перерыва конференция продолжилась докладом бренд-менеджера Microsoft и Adobe компании Techpro DC Эмиля Ханкишиева. Выступавший познакомил партнеров с возможностями канала цифровой дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD) — esd.techprodc.com, запущенного Techpro DC в конце прошлого года, пошагово объяснив все этапы приобретения лицензий к необходимым для бизнеса, дома и учебы продуктам Microsoft, включая операционную систему Windows 11, офисные пакеты Microsoft Office и Microsoft 365, а также пакеты Microsoft Visio и Microsoft Project. «С помощью портала партнер получает активационный ключ в течение 1-2 минут с момента заказа, после чего может сразу отправить его и ссылку для активации и скачивания дистрибутива конечному пользователю по электронной почте. Это очередной шаг, усиливающий вашу безопасность и безопасность ваших заказчиков», — подчеркнул представитель дистрибьютора.

Далее выступающий рассказал о возможностях инструментов Adobe, которые позволяют выполнять самые разнообразные задачи, от обработки фотоизображений до комплексных видео и реализации интерактивных проектов, в том числе подразумевающих совместную работу нескольких участников команды. «Миллионы людей во всем мире доверяют компании Adobe. И я верю, что с помощью наших партнеров в Азербайджане и других странах, на которые распространяется наш дистрибьюторский контракт, мы сможем обеспечить рост лояльности клиентов и повышение спроса на решения Adobe», — отметил Эмиль Ханкишиев в процессе знакомства с партнерскими программами этого вендора.

В заключение презентаций гости мероприятия приняли участие в викторине Kahoot, вопросы которой были составлены на базе той информации, с которой им удалось познакомиться в рамках «Techpro DC Synergy Partner Conference». После этого участники конференции смогли продолжить общение в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшимся развлекательной программой.