Creatio, ведущий мировой поставщик цифровых платформ, предлагает инновационные решения для цифровой трансформации бизнеса в Азербайджане

Передовая платформа управления бизнес-процессами и CRM Creatio, широко востребованная крупнейшими международными бизнес-игроками, укрепила свои позиции с появлением локального партнера в Азербайджане.

Это важная веха не только для «BPM Consult» MMC — местного партнера Creatio, но и для азербайджанских компаний, которые получат доступ к ультрасовременным возможностям цифровой трансформации и автоматизации деловых процессов.

Подтверждая свою репутацию в качестве ведущего поставщика цифровых платформ, Creatio в 2024 году был признан единственным лидером в отчете Forrester Wave. Система Creatio объединяет в себе управление взаимоотношениями с клиентами, управление бизнес-процессами и управление делами (CRM, BPM и Case Management).

Благодаря инструментам Creatio компании могут автоматизировать процессы, улучшить обслуживание клиентов и повысить эффективность работы. Гибкую и масштабируемую платформу можно легко и быстро адаптировать под меняющиеся потребности компании.

«Признание Creatio единственным лидером в своей области подтверждает качество и надежность предоставляемых нами цифровых продуктов. Наша организация рада предложить компаниям Азербайджана передовую платформу, которая поможет им стать более эффективными и конкурентоспособными в динамичном бизнес-мире, — отметил CEO «BPM Consult» Фариз Мамедов. — «BPM Consult» ожидает, что внедрение Creatio в Азербайджане сыграет ключевую роль в улучшении производительности, оптимизации процессов и улучшении клиентского опыта для компаний всех размеров и отраслей. В Баку уже функционирует центр разработки и поддержки BPM Consult, обслуживающий растущую клиентскую базу».

Основа идеологии и архитектуры продуктов от Creatio — это принципы «Low-Code/No-Code». Это подход, который позволяет инженерам-программистам и нетехническим пользователям создавать приложения и автоматизировать рабочие процессы с помощью визуального интерфейса и конфигурации. Это значительно ускоряет выпуск новых программных приложений по сравнению с традиционными подходами к разработке, что позволяет компаниям быстрее внедрять инновации и устранять узкие места в ИТ-ландшафте.

Платформа Creatio предназначена для упрощения процесса разработки программного обеспечения за счет снижения необходимости приобретения разработчиками навыков программирования. Благодаря «Low-Code/No-Code» разработке приложения можно создавать быстрее и дешевле.

Основные причины, по которым выбирают платформу Creatio?

Инструменты Creatio позволяют практически любому пользователю без навыков работы в сфере ИТ участвовать в создании приложений. Это помогает снять часть нагрузки с плеч ИТ-отдела, позволяя профессиональным инженерам сосредоточиться на более сложных проектах. Традиционный процесс разработки программного обеспечения часто занимает много времени, сложен и дорог. Платформа Creatio предлагает богатый набор инструментов, таких как дизайнеры UI/UX, редакторы бизнес-правил, компонуемые приложения и шаблоны, которые позволяют пользователям создавать приложения намного быстрее. Простота: Платформа, предлагает интуитивно понятные интерфейсы и подробную документацию. Внедрение платформы Creatio имеет важное значение для цифровой трансформации, поскольку она помогает организациям создавать и автоматизировать рабочие процессы корпоративного уровня любой сложности — без использования кода, глубоких технических знаний и каких-либо других ограничений.

В настоящее время BPM Consult уже успешно сотрудничает с такими известными компаниями «Azerconnect», «Embawood», «METAK», предоставляя им услуги по автоматизации деловых процессов, и консультируя по всем возникающим вопросам.

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