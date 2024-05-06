Apple для бизнеса — официально в Азербайджане

ASBIS Group — авторизованный дистрибьютор Apple представляет решения Apple для бизнеса.

ASBIS Group — ведущий дистрибьютор, разработчик и поставщик решений, продуктов и услуг в области Информационных Технологий, Интернета вещей и робототехники на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. За более чем 30 лет работы ASBIS превратилась в международную группу со штаб-квартирой на Кипре, дочерними компаниями в 34 странах, логистическими центрами и десятками тысяч активных клиентов по всему миру

В 2023 году ASBIS Group открыла полнофункциональный офис в Баку. Это позволило сосредоточиться на развитии отношений с IT-компаниями, усилить организацию поставок и улучшить клиентский сервис. В настоящее время ASBIS-Азербайджан активно работает в различных сферах бизнеса, включая дистрибуцию оборудования и программного обеспечения для клиентских вычислений и центров обработки данных, комплексные решения и проекты для предприятий, роботизированные решения и решения в области устойчивой электроники.

Одно из ключевых направлений бизнеса компании – дистрибуция продуктов и решений Apple. С 2009 года ASBIS Group является авторизованным дистрибьютором и поставщиком продуктов и решений этого мирового производителя. Важно отметить, что в Азербайджане ASBIS официально запустила направление Apple B2B — Apple для бизнеса.

Apple для корпоративного сегмента — преимущества для бизнеса

Благодаря официальному запуску В2В-направления корпоративные устройства Apple получат полный пакет услуг и сопровождения. Компаниям, приобретающим устройства Apple (MacBook, iPad, iMac, iPhone и другие) для корпоративных нужд, доступы следующие опции:

Заказ устройств с выбором необходимых конфигураций, включая возможность подобрать объем оперативной и встроенной памяти, процессор и другие компоненты;

включая возможность подобрать объем оперативной и встроенной памяти, процессор и другие компоненты; Программа Trade-in, позволяющая сдать старые устройства в счет стоимости покупки новых. Благодаря чему компании смогут значительно сократить расходы на обновление корпоративной техники.

позволяющая сдать старые устройства в счет стоимости покупки новых. Благодаря чему компании смогут значительно сократить расходы на обновление корпоративной техники. Услуга BuyBack , которая позволяет выкупить корпоративные устройства по остаточной стоимости в течение пяти лет после покупки.

, которая позволяет выкупить корпоративные устройства по остаточной стоимости в течение пяти лет после покупки. Полное обучение сотрудников : сертифицированные тренеры Apple проинструктируют, как пользоваться устройствами максимально эффективно с учетом специфики бизнеса компании;

: сертифицированные тренеры Apple проинструктируют, как пользоваться устройствами максимально эффективно с учетом специфики бизнеса компании; Полное сопровождение по интеграции устройств Apple в действующие ИТ-экосистемы компании и развертыванию программ управления корпоративной техникой Apple.

Управляемость и безопасность

Для управления мобильными устройствами предприятия применяется решение MDM (Mobile Device Management), которое содержит ряд важных корпоративных настроек и объединяет смартфоны, ноутбуки, планшеты.

Компания Jamf, лидер в отрасли MDM для компаний, внедряющих устройства Apple, является партнером ASBIS. Jamf ориентирована на работу именно с устройствами Apple и поддерживает очень тесные связи с ее разработчиками. Почти все крупные предприятия, которые выбрали технику Apple, используют Jamf, который стал доступен в Азербайджане.

MDM от Jamf предоставляет следующие возможности:

развертывание без касания;

инвентаризация всего парка компьютеров;

контроль безопасности;

управление системными обновлениями;

конфигурация устройств;

управление приложениями;

удаление и восстановление данных.

Важно отметить, что использование неофициального оборудования Apple может повлечь риски для компаний. Например, для таких устройств недоступна программа замены: если во время гарантийного срока при обращении в сервис выяснится, что устройство не подлежит восстановлению, то замена на новое устройство невозможна. Кроме того, подключение «серого» устройства к системам корпоративного управления может создать риски кибератак и компрометации критически важных данных.

Покупка же официального оборудования Apple с гарантийным покрытием означает, что компаниям всегда доступны ремонт и замена комплектующих в официальных сервис-центрах. Они также могут получить полную замену устройства с уже заданными настройками MDM.

Таким образом, официальные устройства Apple в связке с MDM Jamf — это идеальное решение для бизнеса, которому важна простота управления парком устройств, безопасность, и интеграция с действующими ИТ-системами корпоративного клиента.

Как и где купить технику Apple для своей компании

Официальным эксклюзивным дистрибьютором Apple в Азербайджане является компания ASBIS Azerbaijan.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по электронной почте [email protected] или заполнить форму на сайте для обратной связи.