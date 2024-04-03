Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы!

Nar представил новый концептуальный магазин в городе Шемахы. Магазин, отличающийся современным дизайном, расположен на пересечении улиц Н.Нариманова и М.Шахрияра.

Гуннар Панке, генеральный директор Nar, принимавший участие в открытии магазина, отметил: «В 2024 году мы продолжаем открывать новые магазины Nar в регионах и расширять нашу сеть продаж. Как Nar, мы стремимся предоставлять нашим клиентам превосходный клиентский опыт и высококачественные коммуникационные услуги, оставаясь при этом приверженными нашей политике доступных цен».

Nar планирует в этом году представить еще 15 новых магазинов в регионах Азербайджана. Адреса ближайших магазинов Nar клиенты могут найти на официальном сайте оператора nar.az.