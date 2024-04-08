Techpro DC и Hewlett Packard Enterprise провели мероприятие, посвященное решению в технологии хранения данных HPE Alletra MP

5 апреля компании Techpro DC и Hewlett Packard Enterprise организовали в Баку мероприятие для партнеров, посвященное новейшему решению в технологии хранения данных HPE Alletra MP. Открывая конференцию, коммерческий директор Techpro DC Мирджалал Багиров отметил, что стремительное экономическое развитие Азербайджана положительно влияет на IT-сферу страны, позволяя внедрять на рынке самые прогрессивные решения. «Процессы цифровизации в нашей стране требуют новейших решений. Проводя подобные мероприятия и знакомя рынок с самыми актуальными продуктами, Techpro DC стремится помочь своим партнерам дать возможность вывести IT-инфраструктуру заказчиков на принципиально новый уровень», — отметил М.Багиров.

В рамках основной презентации технический специалист Techpro DC Эмин Тагиев представил гостям мероприятия HPE Alletra MP — высокопроизводительную систему хранения, обеспечивающую критически важную отказоустойчивость при средних затратах, которая предоставляет доступ к блочному или файловому хранилищам со 100% гарантией доступности данных.

С момента запуска весной прошлого года эта платформа хранения данных получила положительные отзывы отраслевых аналитиков и прессы, а также пользуется высоким спросом со стороны партнеров и компаний, которые уже эксплуатируют платформу. А недавно было объявлено о выпуске улучшенной системы НРЕ Alletra Storage MP, которая обеспечивает еще большую ценность за счет значительного улучшения производительности, масштабируемости, возможностей подключения и управления.

НРЕ Alletra Storage MP использует параллельную, многоузловую, полностью активную архитектуру с активной обработкой ввода-вывода на всех носителях, контроллерах и хост-портах. Это обеспечивает стабильную, предсказуемую производительность и сверхнизкую задержку. Недавно в линейке также появилась новая 32-ядерная модель с резервными узлами контроллера, которые добавляются к существующему выбору 8-ядерных и 16-ядерных резервных узлов контроллеров и обеспечивают двукратный рост производительности.

«Решение НРЕ Alletra Storage MP предназначено для предоставления дезагрегированного, масштабируемого хранилища с независимым масштабированием емкости и производительности. Первоначальное предложение при запуске включало одно шасси высотой 2U с 24 слотами для твердотельных накопителей NVMe. В последней модификации добавлена поддержка до двух полок расширения JBOF, что позволяет начинать с малого и масштабировать большие объемы от 15,36 ТБ до примерно 1,1 ПБ без простоя. И теперь ваши заказчики могут максимизировать эффективность и экономию средств за счет постепенного увеличения объема. Поддержка от 8 до 24 твердотельных накопителей на корпус с шагом в два диска дает им гибкость в точной настройке, адаптации и эластичном масштабировании сред хранения данных в соответствии с требованиями к емкости конкретных рабочих нагрузок и меняющимися потребностями бизнеса», — подчеркнул Э.Тагиев.

Также выступавший отметил, что программное обеспечение HPE GreenLake для репликации блочных систем хранения предоставляет богатый набор функций, которые можно использовать для разработки катастрофоустойчивых решений, позволяющих экономически эффективно решать проблемы аварийного восстановления. Это уникально простая, эффективная и гибкая технология репликации, которая позволяет защищать данные и обмениваться ими из любого приложения.

Следует отметить, что процесс перехода с устаревший систем на новую платформу HPE Alletra Storage MP не связан с какими-то рисками и сложностями, которыми обычно сопровождается переход на новую платформу хранения данных. С помощью технологии HPE Peer Motion вы можете перемещать данные из массивов хранения HPE 3PAR, HPE Primera и HPE Alletra 9000 в HPE Alletra Storage MP в режиме онлайн, без прерывания работы, а также без дополнительных инструментов и программного обеспечения. Кроме того, решение HPE Alletra Storage MP основано на лучших в отрасли AIOps для инфраструктуры, предоставляемых через облачную консоль служб данных на платформе HPE GreenLake.

Отметим, что участие в конференции приняло более 60 партнеров, которые по завершении официальной части мероприятия смогли принять участие в розыгрыше ценных призов от компании Techpro DC. После этого общение продолжилось в неформальной обстановке за ужином в ресторане национальной кухни Manqal.